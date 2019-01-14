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30 ilaç bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi!

30 ilaç bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi!

KOAH, epilepsi ve kalp rahatsızlıklarında kullanılanların da arasında olduğu 30 ilaç, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 12:16 - Güncelleme: 14-01-2019 12:16

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada 30 ilacın daha geri listesine alındığını açıkladı.

KOAH, epilepsi ve kalp rahatsızlıklarında kullanılanların da arasında olduğu 30 ilaç, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi.

Bakan Selçuk, "Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır. Eklenen 30 adet ilacın mevcut durumda eşdeğeri bulunmakta olup, bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur." açıklamasında bulundu.

BEDELİ ÖDENEN YURTİÇİ İLAÇ SAYISI 8 BİN 547'YE YÜKSELDİ: Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8547'ye ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 14 Ocak 2019 13:44 Sgk yıllardır kurumların ırzına geçiyor ..eğer zaten ödememeye devam ederse ne ilaç yazdırabileceğiniz bir hastane ne de ilaç alabilecek eczane bulacaksınız az kaldı

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Zehra Zümrüt Selçuk
ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

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