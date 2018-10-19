30 bin parça hurdadan at heykeli yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası Mervan Altınorak, hurda otomobil ve motosikletlerden temin ettiği 30 bin parçadan 3 metrelik at heykeli yaptı.

30 bin parça hurdadan at heykeli yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası, Mervan Altınorak, tamircilerinden bilye, zincir, amortisör, vida, balata ve buji gibi hurda durumdaki 30 bin parça malzeme topladı.

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30 bin parça hurdadan at heykeli yaptı

Otomobil ve motosiklet parçalarını atölyesinde bir araya getiren Altınorak, ''Diriliş'' adını verdiği 3 metrelik at heykelini 3 ayda tamamladı.

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30 bin parça hurdadan at heykeli yaptı

Altınorak, gazetecilere yaptığı açıklamada, eserini 31 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapılacak Hatay Tanıtım Günleri etkinliğinde sergileyeceğini söyledi.

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30 bin parça hurdadan at heykeli yaptı

Heykelin son kontrollerini yaptığını anlatan Altınorak, "Atıl durumdaki malzemeleri kaynak yaparak bir araya getirdim. Oldukça farklı ve güzel bir eser ortaya çıktı. Heykele bakmak için çevreden geçenler çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Eserimin Ankara'da ilgi göreceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

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