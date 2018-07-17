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30 bin liraya bedelli yapanlar 15 bin liralık ücrete çıldırdı

30 bin liraya bedelli yapanlar 15 bin liralık ücrete çıldırdı

25 günlük bedelli askerlik için 15 bin lira ücret belirlenmesi herkes için sürpriz oldu. Bedelli bekleyenler bayram ederken 30 bin lira bedelli ödeyenler isyanda. Kredileri hala ödemekte olduklarını söyleyen bedelliler geri iade istiyor.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 15:58 - Güncelleme: 17-07-2018 16:08

Bedelli askerlik bugüne kadar 10 kez çıkarıldı. Kimisinde yaş sınırı kimisinde bedelli ücreti çok konuşuldu. Bugüne kadar ki en pahalı bedelli askerlik 2011 yılında çıkan oldu. 30 yaşından gün alanları kapsayan bedelli askerliğin tutarı 30 bin lira olarak belirlenmişti. Yasa çerçevesinde adaylar 21 günlük temel askeri eğitimden de muaf tutulmuşlardır.

2018 yılı için çıkarılaca bedelli askerlikte ücret 15 bin lira yaş sınırı da 25 olunca 2011 bedellileri tepki gösterdi. En yüksek bedelli ücretini ödeyen 2011'liler, hala faiz ödediklerini belirterek kendilerinden tahsil edilen fazla tutarın iadesini istiyorlar. 30 bin liralı bedelli askerlikten sonra 2014 yılında çıkan bedelli de ücret 18 bin lira olmuştu. 2011 bedellileri o ücrete de isyan etmişlerdi. Şimdi ise rakam 2014'ün de altına indi ve 15 bin lira oldu.

Cumhuriyet tarihinde bedelli askerlik toplamda 10 kez uygulandı. En son uygulamalar, 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarında yapıldı. 1999 yılındaki uygulamanın sebebi 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı amacı taşımıştır. 1999'daki bedelli askerlik uygulamasında 1 Ocak 1973 tarihinden önce doğanlar 15 bin mark (4500 TL), 1960'tan önce doğanlar ise 20 bin mark ödemişti. O dönemde 1.1 milyar mark gelir elde edildi.

Bedelli askerlikten yararlananları sayısı yıllara göre şöyle:

bedelli tarihleri kaç kişi bedelli oldu

15 bin lira bedelli askerlik kredisi çeken ne kadar öder? Bedelli kredileri

Bedelli Askerlik 2018 kaç doğumluları kapsıyor 1991 mi 1993 mü?

İlk bedelli askerliği Özal çıkardı! Bakın kaç kez çıktı ücret neydi?

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ss.sebo 17 Temmuz 2018 16:12 adamlar haklı. bir iş yapacaksan adil olacaksın. birine ne ise hepsine aynısı olmalıydı.

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