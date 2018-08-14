30 Ağustos resmi tatil mi Kurban ile birleşecek mi tatil açıklaması

30 Ağustos ne zaman 2018 Kurban bayramı ile birleşecek mi soruları merak konusu oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene perşembe gününe denk geliyor. Kurban bayramı birinci günü ise 20 ağustos pazartesi günü öğleden sonra başlıyor. Kurban bayramı bitiş tarihi ise 24 ağustos cuma günü. Yani 30 Ağustos ve Kurban Bayramı tatili birleşmeyecek. 30 Ağustos Perşembe günü çalışanlar ve memurlar bu 30 Ağustos perşembe günü resmi tatil yapacaklar. Bankalar, PTT ve noterler 30 Ağustos perşembe günü kapalı olacak.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN: 30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam edecek. İlk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Zaferi kutlamak için iki yıl beklemenin en önemli nedeni 1923 yılının yeni Türkiye açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunluğun had safhada olmasıydı.

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2018 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Zafer Bayramı’nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI ve SÖZLERİ

* Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, tüm Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

* Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

* Biz büyük bir devrim yaptık. Bu güzel memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.

* 30 Ağustos 1922 zaferi, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmasının yanında, yalnızca bizim değil; tüm ezilmiş ulusların, hatta tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır.

* Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk’ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.

* Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız.

* 30 Ağustos 1922’de kazanılan büyük zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde kazanılan ve kurtuluş savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu büyük zaferin ardında milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır.

2 KITALIK KISA VE UZUN 30 AĞUSTOS ŞİİRLERİ

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos

İçime bir ordu havası dolar.

Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

Bayrak imil imil, geçer ordular…

Geçer tunç adımlar demir göğüsler,

Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar,

Hepsinin alnında zaferden süsler.

Geçer hayalimde bir bir alaylar.

Geçer toplar, geçer atlar, yağız, al,

Geçer dağlar, geçer yollar, şehirler…

Yangınlar üstünde ince bir hilal!..

Yaralılar düşe kalka geçerler.

Çılgın bir istekle bu şan akını

Afyon’dan, İzmir’e kaçlar çağıldar.

Unutmuş at gemi, kılıçlar kını,

Can canı unutmuş zafere kadar.

Ne var bu dünyada sana yakışan,

Alnında bir zafer sabahı kadar;

Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,

Sana zafer kadar yakışan ne var?

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos,

İçime bir zafer havası dolar.

Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

Bayrak imil imil, geçer ordular…

Ahmet Kutsi TECER

Akdeniz Kıyılarında

Yaslı gittim, şen geldim,

Aç koynunu ben geldim,

Bana bir yudum su ver,

Çok uzak yoldan geldim.

Korkma, açıl! Şen yurdum,

Dağlara ordu kurdum;

Açık denizlerine,

Süngümle kilit vurdum.

Rüzgârlardan atım var,

Şimşekten kanadım var,

Göğsümde al yapılı,

Gazilik beratım var.

Rüzgâr bana at oldu,

Şimşekler kanat oldu,

Eğilin gökler dedim,

Bulutlar kat kat oldu.

Irmaklar gibi taştım,

Yalçın kayalar aştım,

Hakk’a şükürler olsun,

Geldim sana ulaştım.

Varsın, yansın ocağım,

Kurtuldu al sancağım,

Bayrağımın altında,

Ben hür yaşayacağım.

Deniz, deniz, Akdeniz!

Suları berrak deniz,

Karşıda yâr ağlıyor,

Gideyim, bırak deniz!

Açıldı Kale yolu,

Göründü Gelibolu,

Bırak beni gideyim,

Orası yârla dolu.

Yürü ey şanlı Gazi!

Kılıcı kanlı Gazi!

Meriç seni bekliyor,

Büyük ünvanlı Gazi!

Samih RİFAT

Akdeniz’e Doğru

Eğilmez başımız taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti…

Sakarya’dan su içen o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış, yılmaz bir avuç erle,

“Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk;

Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk.

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız;

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa,

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa…

Vahşetlere dikilmiş gözlerimiz dumanlı,

Hürriyete susamış yanık bağrımız kanlı;

Çılgınca atılarak şanlı Dumlupınar’a,

Süngümüzden şan verdik coşkun yıldırımlara…

Sakarya’dan su içen o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış, yılmaz bir avuç erle,

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti…

Ömer Bedrettin UŞAKLI



Zafer Bayramı

Her 30 Ağustos günü,

Bir bayram kutlarız biz.

Bunun nedeni ise,

Kazandığımız zaferimiz.

Büyük Taarruz sona erdi,

Türkler buna çok sevindi.

“Her 30 Ağustos’ta,

Bir bayram kutlayalım.” dendi.

Hazırlıklar başladı,

Bayraklar dalgalandı.

Her 30 Ağustos’ta,

İşte bu bayram kutlandı.

Kutlayacağız yine,

Bu bayramı neşeyle!

Yurdun her yerinde,

Gururla ve sevinçle!

Zafer Türküsü

Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer göz yummadan koşana gider.

Bayrağa kanının alı çalmayanın,

Gözyaşı boşana boşana gider.

Kazanmak istersen sen de zaferi,

Gürleyen sesinle doldur gökleri.

Zafer dedikleri kahraman peri,

Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı!

Diriler şerefli, ölüler şanlı.

Yurt için dövüşen başı dumanlı,

Her zaman bu şandan, o şana gider.

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL