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3 yıldır firari olan FETÖ'cü çift Eskişehir'de hücre evinde yakalandı

3 yıldır firari olan FETÖ'cü çift Eskişehir'de hücre evinde yakalandı

ESKİŞEHİR'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan karı koca, örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyonda yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 01:15 - Güncelleme: 31-01-2019 01:15

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2016 yılında hakkında "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı çıkarılarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki görevinden ihraç edilen Sezai D. (40) ile Ankara'nın Keçiören ilçesi Kaymakamlığında çalışırken meslekten çıkarılan eşi Elif D'nin (39), Eskişehir'de saklandığını tespit etti.

Ekipler, Sezai D'yi Gökmeydan Mahallesi'nde kovalamaca sonucu, eşini ise aynı mahallede gizlendiği hücre evinde yakaladı.

Örgütünün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı da olan çiftin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda iki sahte nüfus cüzdanı, üç telefon, bir dizüstü bilgisayar, flaş bellek, başka kişiler adına düzenlenmiş bankamatik kartları ile bir miktar para, iki milli piyango biletinin yanı sıra polise yakalanmamak için kullandıkları maske ele geçirildi.

Terör örgütünün çaldığı sorularla işe girmişler

Polis ekipleri çiftin, FETÖ mensupları tarafından önceden dağıtılan soruları alarak 2010 yılındaki Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı oldukları, bunun üzerine işe yerleştirildiklerini de tespit etti.

Ayrıca önceki yıllarda örgüte bağlı kapatılan okullarda öğretmenlik yapan Sezai D. ile Elif D'nin, diğer silahlı terör örgütlerinin kullandığı yöntemler gibi gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde düzenlenmiş kimlik belgelerini kullanarak polisten gizlendikleri, söz konusu belgelerle işe girdikleri belirlendi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

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Kaynak : AA

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