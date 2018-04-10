3 yıl hapsi isteniyor!

Marmaris'in turistik Bozburun Mahallesi'nde 7 Kasım 2017'de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana'nın 'Cango' ve 'Pamuk' adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen çiftin komşusu Kaan Ünveren, geçen yıl kasım ayından jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası serbest bırakılan, itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan Kaan Ünveren, 22 Kasım 2017'de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Avukatlarının itirazı sonucu Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği, sanık Ünveren'i serbest bıraktı.







ZEHİR, TARIM İLACI ÇIKTI

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturmada, bulunan tavuk eti parçaları, Kaan Ünveren'in evinde, poşet içindeki toz madde ile telef olan köpeklerin organları, İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü ile Jandarma Genel Merkezi Kriminoloji Laboratuvarı'nda incelendi. İnceleme sonucunda, evdeki poşet ile köpekleri zehirleyen maddenin, 'metomilin' adlı tarım ilacı olduğu tespit edildi. İfade veren iki tanık da köpeklerin zehirlendiği gün çevrede Kaan Ünveren dışında kimsenin bulunmadığını söyledi., ayrıca köpeklerden nefret ettiğini, sosyal medyada ve çevrede sürekli bunu dile getirdiğini kaydetti. Savcılık, elde edilen delil ve bilgiler doğrultusunda, Edhem Dirvana ve annesi Sevim Zeynep Dirvana'nın şikayetçi olduğu Kaan Ünveren hakkında, köpekleri zehirlediği suçlamasıyla iddianame hazırladı. Ünveren'in, Türk Ceza Kanunu'nun 151/2 maddesi kapsamında 'mala zarar verme' suçundan, 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılması istendi. Sanık Kaan Ünveren'in Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Nisan Salı günü ilk kez hakim karşısına çıkacağı belirtildi. Köpeklerin zehirlenmelerin ardından Kaan Ünveren'in, kendi evinde av tüfeğiyle ateş açtığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Ünveren'in gözdağı vermek için ateş açtığı öne sürülmüştü.





