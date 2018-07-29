3 yaşındaki Kübra'nın ameliyat sonrası dünyası karardı!

HATAY'da geçtiğimiz mayıs ayında özel bir hastanede göz merceği operasyonu geçiren 3 yaşındaki Saadet Kübra İkiz, ameliyat sonrası enfeksiyon oluşması nedeniyle sağ gözünü kaybetti. Ailesinin suçladığı operasyonu gerçekleştiren doktor O.O. ise gereken her şeyi yaptığı için müsterih olduğunu söyledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen mahallesinde oturan Hüseyin - Sunay İkiz çiftinin 5 çocuğunun en küçüğü olan Saadet Kübra’ya doğduktan sonra katarakt teşhisi konuldu. Kübra’ya henüz 16 aylıkken O.O. tarafından merceksiz katarakt ameliyatı gerçekleştirildi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 14

Daha sonra yine Dr. O.O. tarafından minik Saadet’e 3 yaşındayken göz merceği takmak için tekrar bir operasyon gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası taburcu olduktan 1 gün sonra Kübra’nın gözünde enfeksiyon gelişince ailesi tekrar hastaneye gitti. Ancak Saadet Kübra İkiz’in gözü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 14

Kendisi de kanser hastalığıyla mücadele eden anne Sunay İkiz, kızının gözünü kaybetmesiyle sıkıntılı zamanlar geçirdiklerini belirtti. İkiz, "Kızım iki yaşındayken katarakt ameliyatı geçirdi. Bize gözüne 3 yaşında mercek takılacağı söylendi. Tekrar hastanede yatırdık doktor mercek taktıktan sonra aynı gün çıkarmak istedi. Biz kabul etmedik, kızın ateşi çıkar, ağrısı olur diye kabul etmedik, itiraz ettik. Twitter

Facebook

Google Plus

3 14