3 yaşındaki çocuğa sigara içiren adama büyük tepki

Suudi Arabistan'da üç yaşındaki çocuğa zorla sigara içiren babanın görüntüleri büyük tepki çekti. 20'li yaşlarından olduğu söylenen kimliği belirsiz adamın, kucağın oturttuğu çocuğa sigara içirmesini gösteren videoda arka plandaki adamların gülme sesleri de duyuluyor. Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Mojeb, adamın tutuklanmasını emretti ve adam ertesi gün tutuklandı.

Polis sözcüsü Ziad Al-Rikaiti, adamın Suudi Arabistan'ın Doğu Eyaletinde yaşadığını ve çocuğun akrabalarından birinin oğlu olduğunu söyledi. Adını vermeyen küçük çocuğun babası, daha sonra tutuklanan adamın kuzeni olduğunu ve niyetinin iyi olduğunu iddia etti. Çocuğun ağzına sigara koymak gibi kötü bir alışkanlığa sahip olduğunu iddia eden adam, kuzeninin ona bir ders vermek istediğini ifade etti.