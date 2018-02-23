3 torunlu 67'lik yıldız Playboy'a soyundu!

Bir zamanlar Bond kızı olarak ünlenen İngiliz oyuncu Jane Seymour, 67 yaşında Playboy güzeli oldu. Jane Seymour, Aaron Feaver'ın objektifine verdiği pozlardan birini Instagram sayfasında paylaştı. Jane Seymour, Instagram'daki takipçilerine Playboy dergisinin evine konuk olduğunu ve kendisiyle bir röportaj yaptığını belirterek dergi için çekilen pozlarından birini paylaşmaktan duyduğu heyecanı anlattı.

1973 yapımı James Bond: Yaşamak İçin Öldür filminde Bond kızı olan yıldız oyuncu, yaptığı açıklamada kendisini geçmişte olduğundan çok daha çekici hissettiğini söyledi. Röportajdan olumlu dönüşler aldığını belirten Seymour, "Her zaman unutmayın ki gerçek güzelliği içten geliyor, o yüzden kalbinizi açın ve parlamasına izin verin!" sözleriyle kadınlara da tavsiyelerde bulundu.



