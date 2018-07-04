3 Temmuz 2018 reyting sonuçları İngiltere Kolombiya maçı mı Erkenci Kuş mu

3 Temmuz 2018 Salı günü reyting sonuçları ne oldu? 3 Temmuz 2018 Salı reytinglerinde kim galip geldi? 2018 Dünya Kupası mı Erkenci Kuş mu? İşte 3 Temmuz 2018 Salı reyting sonuçları...

Kanalların yaz aylarına geçiş yapmasının ardından, izleyicinin elinde henüz pek bir altenatif bulunmuyor. Star TV ekranların başlayan Erkenci Kuş, yola gayet iyi başlamış gibi görünüyor. TRT 1 ekranlarında ise 2018 Dünya Kupası ekrana gelmeye devam ediyor. Artık çeyrek final aşamasına gelindi. 3 Temmuz 2018 Salı, AB ve ABC reyting sonuçları ne? Gelin 3 Temmuz 2018 Pazartesi akşamı televizyonda neler olmuş birlikte bakalım. İşte 3 Temmuz 2018 Salı reyting sonuçları... Twitter

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Total reyting sonuçlarında zirve Erkenci Kuş'un oldu. AB ve ABC sonuçlarının zirvesinde ise 2018 Dünya Kupası'nda oynan Kolomiya-İngiltere karşılaşması yer aldı. Peki diğar kanallar ve yapımları ne yaptı? Zirvenin ortakları hangi kanaldan, hangi yapımlar oldu. Hadi gelin gecenin diğer sonuçlarına birlikte göz atalım. Twitter

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AB VE ABC SONUÇLARI; 3 Temmuz 2018 Salı günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 22.85 share ile Star TV'nin yeni dizisi Erkenci Kuş zirveyi kaptı. İkinci sırada 21.15 share ile TRT 1'de ekrana gelen Kolombiya - İngiltere FIFA 2018 Dünya Kupası Karşılaşması yer alırken, üçüncü sırada ise 15.93 share ile FOX Ana Haber yer aldı. Twitter

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