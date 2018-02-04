3 Şubat 2018 reyting sonuçları O Ses Türkiye giderayak zirve gördü

O Ses Türkiye finale gidiyor... 4 Şubat pazar yani bu bu akşam final yapacak olan O Ses Türkiye'nin bu yıl bekleneni verememesi nedeniyle erken final yaptırıldığı iddia edilmişti. Yeni Gelin ise izleyiciyi güldürmeye devam ediyor. Fazilet Hanım ve Kızları'nda ise işler sarpa sarmaya devam ediyor. Kanal D'nin yeni dizi varlık gösterme çabasında. Fox TV'de yayınlanan Kalbimdeki Deniz ise başarılı geçen 2 sezonun ardından hayatta kalma mücadelesi veriyor. Peki reytinglerde neler oldu? 3 Şubat Ocak 2018 Cumartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? İşte 3 Şubat Ocak 2018 Cumartesi reyting sonuçları...
Cumartesi akşamlarının reyting sonuçları tekelleşmiş gibi görünüyor. O Ses Türkiye finale doğru atılıma geçti. Yeni Gelin Total'de zirvede yer aldı. Listenin geri kalanında durum ne? Kim izlendi, kim daha çok konuşuldu?
3 Şubat Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 15.89 share ile Show TV'de ekrana gelen Yeni Gelin dizisi zirvede yer aldı. İkinci sırada 12.31 share ile FOX TV'den Kalbimdeki Deniz, üçüncü sırada ise 13.47 share ile Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.
AB grubunda 17.15 share ile O Ses Türkiye Yarı Final zirveyi kaptı. İkinci sırada 11.5 share ile Star TV'nin sevilen dizisi Fazilet Hanım ve Kızları yer alırken, üçüncü sırada ise 11.57 share ile Kanal D'de ekrana gelen Gülizar yer aldı.
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