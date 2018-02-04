3 Şubat 2018 reyting sonuçları O Ses Türkiye giderayak zirve gördü

O Ses Türkiye finale gidiyor... 4 Şubat pazar yani bu bu akşam final yapacak olan O Ses Türkiye'nin bu yıl bekleneni verememesi nedeniyle erken final yaptırıldığı iddia edilmişti. Yeni Gelin ise izleyiciyi güldürmeye devam ediyor. Fazilet Hanım ve Kızları'nda ise işler sarpa sarmaya devam ediyor. Kanal D'nin yeni dizi varlık gösterme çabasında. Fox TV'de yayınlanan Kalbimdeki Deniz ise başarılı geçen 2 sezonun ardından hayatta kalma mücadelesi veriyor. Peki reytinglerde neler oldu? 3 Şubat Ocak 2018 Cumartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? İşte 3 Şubat Ocak 2018 Cumartesi reyting sonuçları...