3 Nisan önemli olayları bugün neler oldu?

3 Nisan'da neler oldu, önemli olaylar neler? Tarihte Bugün : "3 Nisan günü meydana gelen olaylar" haberimizde 1043 yılında Günah Çıkartıcı Aziz Edward'ın, İngiltere Kralı olarak taç giymesinden başlayarak tarihte bugün meydana gelen olayları tarih severler için derledik. İşte 3 Nisan gününe damga vuran olaylar, dünyaya gelen ve ölen önemli kişiler...

İşte 3 Nisan'da olanlar...

1043 - Günah Çıkartıcı Aziz Edward, İngiltere Kralı olarak taç giydi.

1559 - İtalya Savaşı'nı bitiren barış anlaşması imzalandı.

1879 - Sofya, Bulgaristan Prensliği'nin başkenti ilan edildi.

1906 - Lumière Kardeşler, renkli fotoğrafı icat etti.

1922 - Josef Stalin, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri oldu.

1930 - Türkiye'de kadınlara, belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi.

1937 - Türkiye'nin Demir-Çelik üreticisi Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın temeli, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından, Karabük'te atıldı.

1948 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman, ekonomik yardımları içeren Marshall Planı'nı imzaladı.

1954 - Adana'da, Türk Hava Yolları'na ait bir uçak düştü, 25 kişi öldü. Kazada; arkeolog, felsefeci ve siyaset adamı Remzi Oğuz Arık da 55 yaşında yaşamını yitirdi.

1960 - Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sahneye çıkan opera sanatçısı Leyla Gencer, Verdi'nin La Traviata adlı yapıtında büyük başarı kazandı.

1963 - Türkiye'de 27 Mayıs, Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak ilan edildi.

1975 - İnönü Üniversitesi, Malatya’da kuruldu.

1981 - 1981 Kosova protestoları bastırıldı, birçok kişi yaralandı veya yaşamını yitirdi.

1986 - IBM, ilk laptop bilgisayarlarını tanıttı.

1992 - Ankara'nın Çankaya ilçesi Kaymakamlığı'na vekil olarak atanan Azize Düşer, Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı oldu.

1996 - Theodore Kaczynski yakalandı.

2007 - Fransa'da hızlı tren, deneme sürüşünde saatte 574,8 km hıza erişerek dünya rekoru kırdı.

2010 - Apple, iPad olarak adlandırılan tablet bilgisayarların ilk serisini piyasaya sürdü.

Doğumlar

1245 - III. Philippe, Fransa Kralı (ö. 1285)

1639 - Alessandro Stradella, İtalyan besteci (ö. 1682)

1770 - Teodoros Kolokotronis, Yunan mareşali (ö. 1843)

1783 - Washington Irving, Amerikalı yazar, denemeci, biyografi yazarı ve tarihçi (ö. 1859)

1881 - Alcide De Gasperi, İtalyan devlet adamı, politikacı ve İtalya Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı (ö. 1954)

1893 - Leslie Howard, İngiliz aktör (ö. 1943)

1894 - Neva Gerber, Amerikalı oyuncu (ö. 1974)

1915 - İhsan Doğramacı, Iraklı Türkmen YÖK'ün ilk Başkanı, doktor ve akademisyen (ö. 2010)

1921 - Darío Moreno, Yahudi asıllı Türk söz yazarı ve şarkıcı (ö. 1968)

1922 - Doris Day, Amerikalı oyuncu ve yapımcı

1924 - Marlon Brando, Amerikalı oyuncu (ö. 2004)

1927 - Fethi Naci, Türk yazar ve eleştirmen (ö. 2008)

1930 - Helmut Kohl, Alman siyasetçi ve devlet adamı

1934 - Jane Goodall, İngiliz primatolog, etolog ve antropolog

1935 - Ahmet Yüksel Özemre, ilk Türk atom mühendisi, akademisyen ve yazar (ö. 2008)

1948 - Jaap de Hoop Scheffer, Hollandalı siyasetçi

1958 - Alec Baldwin, Amerikalı oyuncu

1961 - Eddie Murphy, Amerikalı oyuncu ve komedyen

1962 - Sophie Moressée-Pichot, Fransız eskrimci ve modern pentatloncu

1962 - Taner Yıldız, Türk elektrik mühendisi ve siyasetçi

1963 - Criss Oliva, Amerikalı müzisyen (ö. 1993)

1972 - Sandrine Testud, Fransız tenisçi

1978 - Ceynur Türk şarkıcı

1978 - Matthew Goode, İngiliz oyuncu

1978 - Tommy Haas, Alman tenisçi

1982 - Cobie Smulders, Kanadalı oyuncu

1982 - Fler, Alman şarkıcı

1984 - Maxi López, Arjantinli futbolcu

1985 - Jari-Matti Latvala, Fin Dünya Ralli Şampiyonası pilotu

1985 - Leona Lewis, İngiliz şarkıcı

1986 - Amanda Bynes, Amerikalı oyuncu

1992 - Yuliya Efimova, Rus yüzücü

Ölümler

1882 - Jesse James, Amerikalı haydut (d. 1847)

1897 - Johannes Brahms, Alman besteci (d. 1833)

1950 - Kurt Weill, Alman besteci (d. 1900)

1954 - Remzi Oğuz Arık, Türk arkeolog, yazar ve siyaset adamı (d. 1899)

1956 - Erhard Raus, Nazi Almanyası'nda asker (d. 1889)

1982 - Warren Oates, Amerikalı aktör (d. 1928)

1990 - Sarah Vaughan, Amerikalı şarkıcı (d. 1924)

1991 - Graham Greene, İngiliz yazar (d. 1904)

2000 - Terence McKenna, Amerikalı yazar ve filozof (d. 1946)

2015 - Kayahan, Türk pop şarkıcısı, besteci ve söz yazarı (d. 1949)

2016 - Cesare Maldini, İtalyan futbolcu (d. 1932)