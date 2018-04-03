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3 Nisan önemli olayları bugün neler oldu?

3 Nisan önemli olayları bugün neler oldu?

Tarih boyunca 3 Nisan'da neler oldu, hangi önemli kararlar alındı, kimler doğdu kimler 3 Nisan'da öldü? İşte 3 Nisan'da meydana gelen olaylar tarihe damga vuran ve unutulmayan 3 Nisan olayları haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 10:10 - Güncelleme: 03-04-2018 09:50

3 Nisan'da neler oldu, önemli olaylar neler? Tarihte Bugün : "3 Nisan günü meydana gelen olaylar" haberimizde 1043 yılında Günah Çıkartıcı Aziz Edward'ın, İngiltere Kralı olarak taç giymesinden başlayarak tarihte bugün meydana gelen olayları tarih severler için derledik. İşte 3 Nisan gününe damga vuran olaylar, dünyaya gelen ve ölen önemli kişiler...

İşte 3 Nisan'da olanlar...

1043 - Günah Çıkartıcı Aziz Edward, İngiltere Kralı olarak taç giydi.
1559 - İtalya Savaşı'nı bitiren barış anlaşması imzalandı.
1879 - Sofya, Bulgaristan Prensliği'nin başkenti ilan edildi.
1906 - Lumière Kardeşler, renkli fotoğrafı icat etti.
1922 - Josef Stalin, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri oldu.
1930 - Türkiye'de kadınlara, belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi.
1937 - Türkiye'nin Demir-Çelik üreticisi Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın temeli, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından, Karabük'te atıldı.
1948 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman, ekonomik yardımları içeren Marshall Planı'nı imzaladı.
1954 - Adana'da, Türk Hava Yolları'na ait bir uçak düştü, 25 kişi öldü. Kazada; arkeolog, felsefeci ve siyaset adamı Remzi Oğuz Arık da 55 yaşında yaşamını yitirdi.
1960 - Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sahneye çıkan opera sanatçısı Leyla Gencer, Verdi'nin La Traviata adlı yapıtında büyük başarı kazandı.
1963 - Türkiye'de 27 Mayıs, Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak ilan edildi.
1975 - İnönü Üniversitesi, Malatya’da kuruldu.
1981 - 1981 Kosova protestoları bastırıldı, birçok kişi yaralandı veya yaşamını yitirdi.
1986 - IBM, ilk laptop bilgisayarlarını tanıttı.
1992 - Ankara'nın Çankaya ilçesi Kaymakamlığı'na vekil olarak atanan Azize Düşer, Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı oldu.
1996 - Theodore Kaczynski yakalandı.
2007 - Fransa'da hızlı tren, deneme sürüşünde saatte 574,8 km hıza erişerek dünya rekoru kırdı.
2010 - Apple, iPad olarak adlandırılan tablet bilgisayarların ilk serisini piyasaya sürdü.

Doğumlar

1245 - III. Philippe, Fransa Kralı (ö. 1285)
1639 - Alessandro Stradella, İtalyan besteci (ö. 1682)
1770 - Teodoros Kolokotronis, Yunan mareşali (ö. 1843)
1783 - Washington Irving, Amerikalı yazar, denemeci, biyografi yazarı ve tarihçi (ö. 1859)
1881 - Alcide De Gasperi, İtalyan devlet adamı, politikacı ve İtalya Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı (ö. 1954)
1893 - Leslie Howard, İngiliz aktör (ö. 1943)
1894 - Neva Gerber, Amerikalı oyuncu (ö. 1974)
1915 - İhsan Doğramacı, Iraklı Türkmen YÖK'ün ilk Başkanı, doktor ve akademisyen (ö. 2010)
1921 - Darío Moreno, Yahudi asıllı Türk söz yazarı ve şarkıcı (ö. 1968)
1922 - Doris Day, Amerikalı oyuncu ve yapımcı
1924 - Marlon Brando, Amerikalı oyuncu (ö. 2004)
1927 - Fethi Naci, Türk yazar ve eleştirmen (ö. 2008)
1930 - Helmut Kohl, Alman siyasetçi ve devlet adamı
1934 - Jane Goodall, İngiliz primatolog, etolog ve antropolog
1935 - Ahmet Yüksel Özemre, ilk Türk atom mühendisi, akademisyen ve yazar (ö. 2008)
1948 - Jaap de Hoop Scheffer, Hollandalı siyasetçi
1958 - Alec Baldwin, Amerikalı oyuncu
1961 - Eddie Murphy, Amerikalı oyuncu ve komedyen
1962 - Sophie Moressée-Pichot, Fransız eskrimci ve modern pentatloncu
1962 - Taner Yıldız, Türk elektrik mühendisi ve siyasetçi
1963 - Criss Oliva, Amerikalı müzisyen (ö. 1993)
1972 - Sandrine Testud, Fransız tenisçi
1978 - Ceynur Türk şarkıcı
1978 - Matthew Goode, İngiliz oyuncu
1978 - Tommy Haas, Alman tenisçi
1982 - Cobie Smulders, Kanadalı oyuncu
1982 - Fler, Alman şarkıcı
1984 - Maxi López, Arjantinli futbolcu
1985 - Jari-Matti Latvala, Fin Dünya Ralli Şampiyonası pilotu
1985 - Leona Lewis, İngiliz şarkıcı
1986 - Amanda Bynes, Amerikalı oyuncu
1992 - Yuliya Efimova, Rus yüzücü

Ölümler

1882 - Jesse James, Amerikalı haydut (d. 1847)
1897 - Johannes Brahms, Alman besteci (d. 1833)
1950 - Kurt Weill, Alman besteci (d. 1900)
1954 - Remzi Oğuz Arık, Türk arkeolog, yazar ve siyaset adamı (d. 1899)
1956 - Erhard Raus, Nazi Almanyası'nda asker (d. 1889)
1982 - Warren Oates, Amerikalı aktör (d. 1928)
1990 - Sarah Vaughan, Amerikalı şarkıcı (d. 1924)
1991 - Graham Greene, İngiliz yazar (d. 1904)
2000 - Terence McKenna, Amerikalı yazar ve filozof (d. 1946)
2015 - Kayahan, Türk pop şarkıcısı, besteci ve söz yazarı (d. 1949)
2016 - Cesare Maldini, İtalyan futbolcu (d. 1932)

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