3 Nisan 2018 reyting sonuçları şok Kadın mı Mehmed Bir Cihan Fatihi mi

Salı akşamları televizyon kanalları için hayli karışık, ekran rehberi ise şu şekilde; Kanal D'de yayınlandığı günden bu yana çok tartışılan Mehmed Bir Cihan Fatihi, Star TV'nin bol entrikalı dizisi Ufak Tefek Cinayetler yer alıyor. Fox TV ekranlarında ise yılın sürprizi Kadın izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. ATV'nin kült haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise yeni diziler arasında kale gibi yerini koruyor. Dün akşama bir de Juventus-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı da eklenince rekabet hayli kızıştı. Peki diğer yapımlarda durum ne? 3 Nisan 2018 Salı akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 3 Nisan 20182018 Salı reyting sonuçları...
FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın Total, AB ve ABC reyting sonuçlarında zirvede yer alarak, üç kulvarda da başı çekmiş oldu. Peki listenin geri kalanında durum ne? Kim kaçıncı sırada yer aldı?
3 Nisan Salı günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 26.5 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın zirvede yer aldı. İkinci sırada 15.4 share ile ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alırken, üçüncü sırada ise 13.09 share ile Kanal D'nin yeni dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi yer aldı.
AB grubunda da zirvenin sahibi 26.58 share ile yine Kadın dizisi oldu. İkinci sırada 18.4 share ile Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler yer alırken, üçüncü sırada ise 15.6 share ile Mehmed Bir Cihan Fatihi yer aldı. ABC grubunda da Kadın dizisi 26.43 share ile zirvede yer alırken, ikinci sırada Mehmed Bir Cihan Fatihi, üçüncü sırada ise Ufak Tefek Cinayetler yer aldı.
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