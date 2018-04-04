3 Nisan 2018 reyting sonuçları şok Kadın mı Mehmed Bir Cihan Fatihi mi

Salı akşamları televizyon kanalları için hayli karışık, ekran rehberi ise şu şekilde; Kanal D'de yayınlandığı günden bu yana çok tartışılan Mehmed Bir Cihan Fatihi, Star TV'nin bol entrikalı dizisi Ufak Tefek Cinayetler yer alıyor. Fox TV ekranlarında ise yılın sürprizi Kadın izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. ATV'nin kült haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise yeni diziler arasında kale gibi yerini koruyor. Dün akşama bir de Juventus-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı da eklenince rekabet hayli kızıştı. Peki diğer yapımlarda durum ne? 3 Nisan 2018 Salı akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 3 Nisan 20182018 Salı reyting sonuçları...