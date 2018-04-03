3 milyon liralık vurgun yaptı iki gece kulübüne ortak oldu

İstanbul'da, Check-up hizmeti adı altında, bastırdıkları sahte kartlarla milyonlarca liralık dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik olarak düzenlenen operasyonda elebaşıyla birlikte 13 şüpheli gözaltına alındı. 3 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen şebekenin elebaşı 2 gece kulübüne ortakmış.

3 milyon liralık vurgun yaptı iki gece kulübüne ortak oldu

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran ve kendilerine SMS atıp telefonla arayan bir şebeke tarafından zorla ve korkutularak Check-up hizmeti adı altında dolandırıldığını ifade vatandaşların ihbarıyla başlatılan çalışmalarda İEM Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, vatandaşları telefonla arayan bir şebekenin önce, "Size verdiğimiz Check-up kart hizmetinin 350 lira ödemesi var" deyip, ardından böyle bir hizmet almadığını söyleyenlere, "Almışsınız, ödemezseniz avukatlar devreye girecek" diye korkuttuğu, ardından parayı ödemeyi kabul edenlere ise hiç bir çekap hizmetinden faydalanma imkanı bulunmayan sözde sigorta kartları göndererek dolandırıcılık yapan bir şebeke tespit etti.

111
3 milyon liralık vurgun yaptı iki gece kulübüne ortak oldu

HEM DOLANDIRILDILAR HEM DE REZİL OLDULAR: Kartı alıp herhangi bir sağlık hizmeti alamayan vatandaşları bir süre sonra yeniden arayıp "Ödemeniz var" denilerek yeniden 350 lira ile 500 lira arasında para isteyen ve vermek istemeyenler için ise 2 bin lira hizmet parası isteyen ve itiraz edenlere tekrar "Avukat göndeririz" tehdidinde bulunan şebekenin elebaşıyla birlikte 13 üyesi polis tarafından tespit edildi. Para kaptırdıkları gibi hastaneye gittiklerinde, "Bu kartın geçerliliği yok" cümlesiyle karşılaşarak rencide olan mağdurların şikayetiyle yapılan çalışmalarda başını Aziz Tarhan T. isimli bir şüphelinin çektiği şebekenin Kağıthane'de çağrı merkezi olarak kullandığı bir adresinde aralarında bulunduğu 13 adrese baskın düzenlendi.

211
3 milyon liralık vurgun yaptı iki gece kulübüne ortak oldu

LÜKS VİLLADA YAŞIYOR AMA ÜZERİNE KAYITLI BİR ŞEY YOK: Düzenlenen operasyonda aranan şüphelilerin tamamını şebeke elebaşı Aziz Tarhan T.ile birlikte yakalayıp gözaltına alan polisin baskın yaptığı adresler arasında şebeke elebaşının Acıbadem'de ikamet ettiği bir villanın da bulunduğu öğrenildi. Villada lüks hayat süren ama üzerine mal kaydı olmayan Aziz Tarhan T. 'nin çok sayıda lüks araç kullandığı ve 2 gece kulübüne ortak olduğu polis tarafından tespit edildi.

311
3 milyon liralık vurgun yaptı iki gece kulübüne ortak oldu

6 YILDIR DOLANDIRIYORLARDI: İlk kurduğu şirketi eşi adına kurduğu ve dolandırıcılık geçmişinin eski olup 6 yıldır dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebeke elebaşı Aziz Turhan T ile adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 8'ine ise adli kontrol hükmü uygulandı. Polisin şebekenin mağdur ettiği insanalar ve yöntemi üzerindeki çalışması sürüyor.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro