3 milyon liralık vurgun yaptı iki gece kulübüne ortak oldu

İstanbul'da, Check-up hizmeti adı altında, bastırdıkları sahte kartlarla milyonlarca liralık dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik olarak düzenlenen operasyonda elebaşıyla birlikte 13 şüpheli gözaltına alındı. 3 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen şebekenin elebaşı 2 gece kulübüne ortakmış.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran ve kendilerine SMS atıp telefonla arayan bir şebeke tarafından zorla ve korkutularak Check-up hizmeti adı altında dolandırıldığını ifade vatandaşların ihbarıyla başlatılan çalışmalarda İEM Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, vatandaşları telefonla arayan bir şebekenin önce, "Size verdiğimiz Check-up kart hizmetinin 350 lira ödemesi var" deyip, ardından böyle bir hizmet almadığını söyleyenlere, "Almışsınız, ödemezseniz avukatlar devreye girecek" diye korkuttuğu, ardından parayı ödemeyi kabul edenlere ise hiç bir çekap hizmetinden faydalanma imkanı bulunmayan sözde sigorta kartları göndererek dolandırıcılık yapan bir şebeke tespit etti. Twitter

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HEM DOLANDIRILDILAR HEM DE REZİL OLDULAR: Kartı alıp herhangi bir sağlık hizmeti alamayan vatandaşları bir süre sonra yeniden arayıp "Ödemeniz var" denilerek yeniden 350 lira ile 500 lira arasında para isteyen ve vermek istemeyenler için ise 2 bin lira hizmet parası isteyen ve itiraz edenlere tekrar "Avukat göndeririz" tehdidinde bulunan şebekenin elebaşıyla birlikte 13 üyesi polis tarafından tespit edildi. Para kaptırdıkları gibi hastaneye gittiklerinde, "Bu kartın geçerliliği yok" cümlesiyle karşılaşarak rencide olan mağdurların şikayetiyle yapılan çalışmalarda başını Aziz Tarhan T. isimli bir şüphelinin çektiği şebekenin Kağıthane'de çağrı merkezi olarak kullandığı bir adresinde aralarında bulunduğu 13 adrese baskın düzenlendi. Twitter

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LÜKS VİLLADA YAŞIYOR AMA ÜZERİNE KAYITLI BİR ŞEY YOK: Düzenlenen operasyonda aranan şüphelilerin tamamını şebeke elebaşı Aziz Tarhan T.ile birlikte yakalayıp gözaltına alan polisin baskın yaptığı adresler arasında şebeke elebaşının Acıbadem'de ikamet ettiği bir villanın da bulunduğu öğrenildi. Villada lüks hayat süren ama üzerine mal kaydı olmayan Aziz Tarhan T. 'nin çok sayıda lüks araç kullandığı ve 2 gece kulübüne ortak olduğu polis tarafından tespit edildi.



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