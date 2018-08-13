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3 milyon dolar bozdurdu Türk lirasını öpüp kalbine koydu

3 milyon dolar bozdurdu Türk lirasını öpüp kalbine koydu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, dövizle ilgili çağrısına uyan Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) üyesi bir grup, 3 milyon doları bozdurarak Türk Lirasına çevirdi. Dernek Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, bir döviz bürosunda bozdurduğu dolar karşılığı aldığı Türk Lirasını öpüp, kalbine koydu.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 14:24 - Güncelleme: 13-08-2018 14:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün, Trabzon'da yaptığı konuşmada, "Sanayicilerimize sesleniyorum; bankalara saldırarak, oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir. Sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir" şeklindeki çağrısına uyan TÜMKİAD üyesi bir grup, 3 milyon doları bir bankada bozdurarak Türk Lirasına çevirdi.

BİZE DOLAR DEĞİL VATAN LAZIM: Dernek üyeleri, daha sonra Taksim Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Dernek adına konuşan, TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, "TÜMKİAD'lı iş adamları olarak 'vatanımızın, milletimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız' demiştik. Cumhurbaşkanımızın, dün Trabzon'da yaptığı açıklamadan sonra iş adamları olarak 300 üyeye yakın iş adamımız 3 milyon doları bozdurarak Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyoruz. Bize dolar değil vatan lazım. Biz bu toprakları Çanakkale'de kan dökerek kazandık. Biz bu toprakları gazete kuponuyla kazanmadık. 15 Temmuz şehitlerini buradan rahmetle anıyorum. Şimdi asıl savaş ekonomide var. Buradan tüm iş dünyasına sesleniyorum. 'Biz meydanlara indik, siz de meydanlara inin.' Dolar bozduruyoruz, dolara hayır diyoruz. Biz 300 iş adamıyla dolarlarımızı bozdurarak sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ediyoruz. Bizler, Türkiye'de yaşayan iş adamları olarak dünyaya sesleniyoruz. Lütfen dolarlarınızı bozdurun. TL'ye yatırım yapın, bize dolar değil vatan lazım. Vatan yoksa namus yoktur. Vatan yoksa çocuklarımızın geleceği yok" dedi.

Açıklamanın ardından, bir döviz bürosuna giren Nihat Tanrıkulu, bir miktar doları sembolik olarak bozdurdu. Tanrıkulu, döviz karşılığı aldığı Türk Lirasını öptükten sonra kalbine koydu.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • hamzahamza 13 Ağustos 2018 14:53 Anlamadım nedir bu karabulutlar ülkemizin başındaki.Mehmet şimşek ve Babacan ekonomi bakanımızla beraber çalışmalı bence.

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