3 komiser yardımcısı sınırda yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği istihbarat üzerine Yunanistan'a kaçma girişimindeki 5 kişinin askeri yasak bölgede bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan, FETÖ ilişkili dershanelerde askeri okullara ve polis kolejine öğrenci yönlendiren eski eğitim danışmanı Mesut K. (32), Ayşenur K (27), Nurten B (49) ile FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan Dursun D (27) ile şüphelilerin kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen Nihat O. (30) jandarmaya teslim edildi.