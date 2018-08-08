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3 komiser yardımcısı sınırda yakalandı

3 komiser yardımcısı sınırda yakalandı

EDİRNE 'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ile kaçmalarına yardımcı olan kişi yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 10:22 - Güncelleme: 08-08-2018 10:22

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği istihbarat üzerine Yunanistan'a kaçma girişimindeki 5 kişinin askeri yasak bölgede bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan, FETÖ ilişkili dershanelerde askeri okullara ve polis kolejine öğrenci yönlendiren eski eğitim danışmanı Mesut K. (32), Ayşenur K (27), Nurten B (49) ile FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan Dursun D (27) ile şüphelilerin kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen Nihat O. (30) jandarmaya teslim edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 08 Ağustos 2018 10:34 Ergenekon'un gizli tanığı Efe: "FETÖ'nün asker, polis ve MİT içindeki yapılanmasında ByLock kullandığından deşifre olanlar, FETÖ için gözden çıkarılabilir olanlardır.........

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