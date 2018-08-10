3 kişiye para verip taksiciye bunu yapmalarını istedi!

Olay, 6 Ağustos Pazartesi günü, Gazimağusa'daki Dörtyol mevkisinde meydana geldi.

Selin Afra G. (20), 3 kişiden, para anlaşmazlığı yaşadığı taksici Halil Turan'ı kaçırıp, tehdit etmelerini istedi. Bunun üzerine 3 kişiden biri, Halil Turan'ı müşteri gibi çağırıp, taksisine bindi. Şüpheli tarafından Dörtyol'a götürülen Turan, burada araçtan inen 2 kişi tarafından durduruldu.

''SELİN'İN SANA SELAMI VAR''

Şüpheliler, Turan'ın başına tabanca dayadıktan sonra yüzünü de asfalta sürttü. Silahın kabzasıyla başına vurulan Turan, yaralı halde yerde kaldı. Şüpheliler, Turan'a "Selin'in sana selamı var" deyip, araçlarına binerek, olay yerinden kaçtı.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Yerden güçlükle kalkan Halil Turan, polise gidip, yaşadıklarını anlatarak, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Selin Afra G., sevk edildiği mahkemece 'azmettiricilik'ten tutuklandı. Polis, Halil Turan'ı tehdit edip, yaraladıktan sonra kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

