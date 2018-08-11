3. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Olay, 03.30 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Çeşme Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden kendi odasında bulunan pencere kenarına gelen 23 yaşındaki Sezer Öztürk, iki bina arasında aşağı düştü. Durumu görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezer Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sezer Öztürk’ün cenazesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın intihar mı düşme mi olduğu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.