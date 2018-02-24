3. kattan düşen çocuğu havada yakaladı ülkede kahraman ilan edildi

Mısır'ın Asyut kentinde bir binanın 3. katındaki balkondan düşen çocuk, polis memuru tarafından havada yakalandı. Olayın görüntüleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Polis memuru Kamil Gayid, 3. kattan düşen 5 yaşındaki Ammar Mutez'i havada yakalamasının video kaydının medyada yayımlanmasının ardından ülkede kahraman oldu. Asyut kenti Valisi Yasir ed-Dusuki, Gayid'i ödüllendirdi. Mısır'ın ünlü televizyon programı sunucularından Amr Edib de kurtarma anını programına taşıdı. "Bunu dünyanın başka hiçbir yerinde göremezsiniz. İnsanlar bir çocuğu kurtarmak için kendini feda ediyor." diyen Edip, çok gururlandığını söyledi. Yerel bir gazeteye konuşan polis memuru Kamil Gayid, "Düşenin kendi çocuğum olduğunu hayal ettim ve onu kurtarma konusunda hiç tereddüt etmedim." diye konuştu.

Çocuğun annesi ise polise teşekkür ederek, "Çocuğumu ölümden kurtardılar." ifadesini kullandı. Ammar Mutez'in kurtarılma anı Mısır'da sosyal medyada en fazla izlenen görüntüler arasına girdi. Öte yandan, polis memurunun, çocuğun çarpması nedeniyle yüzünden hafif yaralandığı ve hastanede ayakta tedavi edildiği bildirildi.

  • Güncel 24 Şubat 2018 20:29
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