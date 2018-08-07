3 katlı İstanbul tüneli güzergahı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük icraat programında dünyanın ilk üç katlı tüp tüneli de vardı. Tünel için yakın zamanda ihaleye çıkılacak. Hem raylı sistemin hem araçların kullanacağı tünel, boğazın iki yakasını 6'ncı kez birleştirecek. Peki tünelin güzergahı neresi olacak?

Tünelin orta katını metro kullanacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 katlı büyük İstanbul tünelini 100 günlük hedeflerinin arasına koydu. Kısa süre içinde ihaleye çıkılacak. İstanbul deyince akla ilk gelen sorun trafik. Trafiğe çıkan araç sayısı her gün artıyor. Hal böyle olunca da bu sorunu çözmek için yeni projeler yapılıyor. O projelerden birisi de 3 katlı büyük tünel. Tünelden hem raylı sistem geçecek hem de araçlar kullanabilicek. Tünelin orta katını metro kullanacak. Alt ve üst katlarını ise araçlar.