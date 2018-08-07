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3 katlı İstanbul tüneli güzergahı belli oldu

3 katlı İstanbul tüneli güzergahı belli oldu

3 katlı İstanbul tünelinin güzergahı neresi olacak sorusunun yanıtı verildi. 100 günlük eylem planında yer alan tünelin rotası netleşti. İşte İstanbul trafiğine nefes aldırması beklenen projenin yeri.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 14:29 - Güncelleme: 07-08-2018 14:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük icraat programında dünyanın ilk üç katlı tüp tüneli de vardı. Tünel için yakın zamanda ihaleye çıkılacak. Hem raylı sistemin hem araçların kullanacağı tünel, boğazın iki yakasını 6'ncı kez birleştirecek. Peki tünelin güzergahı neresi olacak?

Tünelin orta katını metro kullanacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 katlı büyük İstanbul tünelini 100 günlük hedeflerinin arasına koydu. Kısa süre içinde ihaleye çıkılacak. İstanbul deyince akla ilk gelen sorun trafik. Trafiğe çıkan araç sayısı her gün artıyor. Hal böyle olunca da bu sorunu çözmek için yeni projeler yapılıyor. O projelerden birisi de 3 katlı büyük tünel. Tünelden hem raylı sistem geçecek hem de araçlar kullanabilicek. Tünelin orta katını metro kullanacak. Alt ve üst katlarını ise araçlar.

Tünel güzergahı neresi olacak?
CNN TÜRK muhabiri Zeynep Karamustafa ve kameraman Serkan Emekçi'nin haberine göre, tüp tünel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneli ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tüneli ile birleşecek. Ortaya çıkan tek tünelle Boğaz altından geçiş sağlanacak. Tüp tünel, 9 metro hattı ile entegre olacak. Tünelin raylı sisteminin Avrupa Yakası ayağı İncirli'den başlacak o hat önce Mecidiyeköy'e gidecek. Ardından da Rumeli Hisarı'na ulaşacak. Ordan tünele girilecek ve Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye ulaşacak. Tünelin araçları taşıyacak olan kısmı Hasdal'dan başlayacak. Rumeli Hisarı'ndan tünele girip karşıya geçecek ve Anadolu Yakası'nda Çamlık'ta TEM'e bağlanacak.

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