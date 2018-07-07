3 kadını idare edip paralarını yiyen adama,kadınlardan meydan dayağı!

Çin'nin Nanning şehrinde üç kadın ile haberleri olmadan aynı anda ilişki yaşayan ve kadınlardan yaklaşık olarak 70.000 pound para alan Fu isimli adam, kadınlar tarafından suçüstü yakalandı. Aldatıldıklarını anlayan kadınlar, yüzleştikleri adamı zorla polis merkezine götürmeye çalışırken genç adam kaçmaya çalıştı ancak olay yerinde bulunan iki kişi kendisine engel oldu.

YALANLARLA PARA TOPLAMIŞ İsmi Li olarak açıklanan kadınlardan bir tanesi, adam ile tanıştıktan kısa süre sonra ilişki yaşamaya başladıklarını, kendisine annesinin ameliyat olması gerektiğini ve bu yüzden paraya ihtiyacı olduğunu söylediğini, kendisinin de düşünmeden ona 22,770 pound gönderdiğini söyledi.

EN İYİ İKİ ARKADAŞLA DA SEVGİLİ OLMUŞ Li, erkek arkadaşının sürekli mesajlaşmasından şüphelenerek telefonuna bakınca başka iki kadın ile daha mesajlaştığını gördü. Bunu üzerine erkek arkadaşının mesaj yolladığı kişileri arayıp neden kendisi ile mesajlaştıklarını sormak isteyen Li, diğer kadını aradığında ise tam bir şok yaşadı. Genç adamın, Li'nin en iyi arkadaşı ile de ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Plan yapan kadınlar bir araya gelip, adama cadde ortasında saldırdı. Kadınlardan meydan dayağı yiyen adam kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polisler, tarafları emniyete götürdü.