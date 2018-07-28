3 kadın 3 nafaka! Serdar Bilgili'nin başı belada

Aslı Mavitan ile yeni bir aşka bir yelken açan Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili'nin başı dertte. Melahat Kokalp ve Ivy Sims’in babalık davası açtığı işadamı Serdar Bilgili, Aysel Yolaçan ile de mahkemelik oldu. Yolaçan kızının nafakasının 25 bin liraya çıkarılmasını istedi.

3 kadın 3 nafaka! Serdar Bilgili'nin başı belada

Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili, birlikte olduğu kadınlarla hukuki mücadele veriyor. Eski milli atlet Melahat Kokalp'in kazandığı babalık davasının ardından ABD'li uluslararası güzellik ve makyaj uzmanı Ivy Sims de Bilgili'ye babalık davası açmıştı. Bilgili'nin, Sims ile olan davası halen sürüyor. Ünlü işadamının Aysel Yolaçan'dan da bir çocuğu bulunuyor. Evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia eden Yolaçan'ın açtığı 301 bin liralık bir tazminat davası var. Yolaçan son olarak da 13 yaşındaki kızı D.B.'ye ödenen aylık 2 bin 500 liralık iştirak nafakasının 25 bin liraya artırılması için yeni bir dava açtı.

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3 kadın 3 nafaka! Serdar Bilgili'nin başı belada

25 BİN TL NAFAKA İSTİYOR: İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Yolaçan'ın avukatı Betül Akdemir, Bilgili'nin başka bir kadından olan çocuğuna aylık 10 bin lira ödendiğini belirterek "Başka bir kadından olan çocuk için aylık 10 bin lira nafaka bağlanabiliyorsa takdir mahkemenindir. 13 yaşında olan bir çocuğun tüm masrafları için aylık 25 bin lira iştirak nafakası istiyoruz" dedi.

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3 kadın 3 nafaka! Serdar Bilgili'nin başı belada

MAHKEME KARARIYLA 'BABA': Yolaçan, bir süre önce de İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmış ve Bilgili'den 301 bin lira tazminat istemişti. Tarafların 2002'de başlayan ilişkileri, Yolaçan'ın 2013'te babalık davası açmasına kadar sürmüştü. İddiaya göre; Bilgili evleneceği vaadiyle Yolaçan'ı kandırmış, Yolaçan Bilgili'nin zorlamasıyla ikinci çocuğunu aldırmıştı. Bilgili, D.B.'yi nüfusa kaydettirmek istemeyince, mahkemenin kararıyla D.B.'yle Bilgili arasında babalık ilişkisi kurulmuştu.

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3 kadın 3 nafaka! Serdar Bilgili'nin başı belada

Öte yandan Serdar Bilgili, gönlünü Yıldız Arhan’ın şarkıcı Hayko Tataryan’dan olan kızı, sunucu-oyuncu Aslı Mavitan’a kaptırdı. Bu ilişki daha çok ama çok taze. 20 yıllık arkadaşlıkları 3 hafta önce aşka dönüştü.

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