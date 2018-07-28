3 kadın 3 nafaka! Serdar Bilgili'nin başı belada

Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili, birlikte olduğu kadınlarla hukuki mücadele veriyor. Eski milli atlet Melahat Kokalp'in kazandığı babalık davasının ardından ABD'li uluslararası güzellik ve makyaj uzmanı Ivy Sims de Bilgili'ye babalık davası açmıştı. Bilgili'nin, Sims ile olan davası halen sürüyor. Ünlü işadamının Aysel Yolaçan'dan da bir çocuğu bulunuyor. Evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia eden Yolaçan'ın açtığı 301 bin liralık bir tazminat davası var. Yolaçan son olarak da 13 yaşındaki kızı D.B.'ye ödenen aylık 2 bin 500 liralık iştirak nafakasının 25 bin liraya artırılması için yeni bir dava açtı.