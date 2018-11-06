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3 isim daha disipline gönderilecek! İşte Terim'le Şaş'ı bekleyen rekor ceza

3 isim daha disipline gönderilecek! İşte Terim'le Şaş'ı bekleyen rekor ceza

Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan futbolcuları, Beşiktaşlı Caner Erkin olayında olduğu gibi televizyon görüntüleriyle yakalayacak. Ayrıca Terim'le Hasan Şaş'a rekor ceza gelmesi bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 08:34 - Güncelleme: 06-11-2018 08:34

2-2 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra çıkan olayları değerlendiren Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nin sadece hakem ve temsilci raporlarıyla yetinmeyeceği, yayıncı kuruluştan istenen görüntülerle en az üç futbolcuyu daha disiplin kuruluna sevk edeceği öğrenildi.

3 İSİM DAHA DİSİPLİNE GÖNDERİLECEK
Milliyet'in haberine göre, Hukuk Müşavirliği’nin, temsilciler ile hakem Fırat Aydınus’un raporları haricinde yayıncı kuruluştan istediği görüntüleri inceledikten sonra; rakibe uçan tekme atan Galatasaraylı Donk, kavgaya karışan Rodrigues, kışkırtıcı rol oynayan Younes Belhanda’nın, PFDK’ya göndereceği bildirildi. 

CANER ERKİN ÖRNEĞİ
Görüntüler üzerinden yapılacak sevklerde Beşiktaşlı Caner Erkin’in hakeme hakareti örneğinden hareket edileceği, raporlarda yer almayan dört Galatasaraylı futbolcuya 2 ile 6 maç arası ceza gelebileceği belirtildi.

TERİM'E 3-7 MAÇ ARASI CEZA
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, talimatın “Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme” başlıklı 41. maddesi kapsamında asgari 3, “Sportmenliğe aykırı açıklamalar” başlıklı 38. maddesine göre de 3 ile 7 maç ceza alabileceği kaydedildi.

HASAN ŞAŞ'A 5-10 MAÇ ARASI
Terim’in yardımcısı Hasan Şaş’ın ise çok ağır bir fatura ile karşı karşıya kalacağı vurgulanırken, 5 ile 10 maç arası ceza almasının söz konusu olduğu ileri sürüldü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • MiSaFiR 06 Kasım 2018 10:28 HANGİ REKOR?...!!! Göreceksiniz, en düşük ceza ile kurtulacaklar... Biraz fazla ceza verilse bile sonradan itiraz ile CEZA AZALTILACAK...!!! Çünkü, KORKUYORLAR...

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