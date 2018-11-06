3 isim daha disipline gönderilecek! İşte Terim'le Şaş'ı bekleyen rekor ceza

2-2 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra çıkan olayları değerlendiren Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nin sadece hakem ve temsilci raporlarıyla yetinmeyeceği, yayıncı kuruluştan istenen görüntülerle en az üç futbolcuyu daha disiplin kuruluna sevk edeceği öğrenildi.

3 İSİM DAHA DİSİPLİNE GÖNDERİLECEK

Milliyet'in haberine göre, Hukuk Müşavirliği’nin, temsilciler ile hakem Fırat Aydınus’un raporları haricinde yayıncı kuruluştan istediği görüntüleri inceledikten sonra; rakibe uçan tekme atan Galatasaraylı Donk, kavgaya karışan Rodrigues, kışkırtıcı rol oynayan Younes Belhanda’nın, PFDK’ya göndereceği bildirildi.

CANER ERKİN ÖRNEĞİ

Görüntüler üzerinden yapılacak sevklerde Beşiktaşlı Caner Erkin’in hakeme hakareti örneğinden hareket edileceği, raporlarda yer almayan dört Galatasaraylı futbolcuya 2 ile 6 maç arası ceza gelebileceği belirtildi.

TERİM'E 3-7 MAÇ ARASI CEZA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, talimatın “Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme” başlıklı 41. maddesi kapsamında asgari 3, “Sportmenliğe aykırı açıklamalar” başlıklı 38. maddesine göre de 3 ile 7 maç ceza alabileceği kaydedildi.

HASAN ŞAŞ'A 5-10 MAÇ ARASI

Terim’in yardımcısı Hasan Şaş’ın ise çok ağır bir fatura ile karşı karşıya kalacağı vurgulanırken, 5 ile 10 maç arası ceza almasının söz konusu olduğu ileri sürüldü.