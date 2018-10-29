3. havalimanının adı ne yeni havalimanı adı belli mi?

3. havalimanının adı ne, yeni havalimanı ismi belli oldu mu soruları bugün gündemde. Dünya bugün Türkiye'ye kilitledi. Tasarımı ile ödül alan, yeni havalimanı dünyanın en büyüğü olacak. Peki yeni havalimanın adı ne olacak? Atatürk mü, Recep Tayyip Erdoğan'mı yoksa Abdülhamid Han mı? Yeni havalimanının adı için ise kulislerde 3 isim dolaşıyor.

Cumhuriyetin 95'inci yılının kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk getirildi. Ödüllü tasarımı ile dikkat çeken yeni havalimanı dünyanın en büyüğü olacak. Yeni havalimanının adı için ise kulislerde 3 isim dolaşıyor.

YENİ HAVAALANI AÇILIŞI SAAT KAÇTA? : Cumhuriyetin 95'inci yıldönümü yeni havalimanı açılışla taçlanacak. Açılış saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseriyle başlayacak. Açılışa bir çok ülkeden devlet başkanı ve bakan düzeyinde katılım var. Herkesin merak ettiği ise yeni havalimanının isminin ne olacağı?

YENİ HAVALANININ ADI NE OLACAK? : Yeni havalimanı için bugüne kadar bir çok isim ortaya atıldı. Yeni havalimanının devreye girmesi ile birlikte Atatürk havaalanı emekli olacak. Haliyle Türkiye genelinde Atatürk ismini taşıyan bir havalimanı da kalmayacak. Bu noktadan hareketle kamuoyunda Atatürk isminin verilmesini isteyenler var. Ancak yeni havalimanına eski ismi koymak mümkün değil.







NİYE ATATÜRK HAVAALANI ADI KONAMIYOR? : Bunun sebebi uluslararası havacılık kuralları. Bir havaalanı her ne sebeple olursa olsun (deprem dahil) yıkılıp aynı yere yapılsa bile eski ismiyle anılamıyor. Haliyle yeni havalimanına Atatürk Havaalanı adını konamayacak. Ancak kulislerde yeni havaalanına Mustafa Kemal havaalanı isminin verilebileceği söylentisi var. Bu isim dışında ise 2 bomba isim daha konuşuluyor.



2 BOMBA İSİM : Yeni havalimanının ismi konusunda bugüne kadar iktidar kanadı ser verdi sır vermedi. Kulislere düşen bu iki isim ise doğrulanmadı ancak yalanlanmadı da.... Söylentiye göre 3. Havalimanı için Recep Tayyip Erdoğan veya Abdülhamid Han isimleri gündemde. Kamuoyunun merakla beklediği 'isim' sırrı bugün açıklığa kavuşmuş olacak. Peki dünyanın en büyüğü olacak yeni havalimanının özellikleri neler, hangi firmalar tarafından kaç liraya yapıldı? İşte İstanbul'un yeni havalimanın görüntüleri ve özellikleri:

KAÇA YAPILDI KİM YAPTI?: KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroya ihale edilen İstanbul Yeni Havalimanı toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edildi. Bugün ilk fazı açılacak havalimanının bu bölümü için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nı yapım ihalesini Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu kazandı. Bu firmaların içinde yer aldığı İstanbul Grand Airport (İGA) ismiyle şirket kuruldu. Havalimanı İGA tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapıldı.



DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ: Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.





500 MÜHENDİS YAPTI : İstanbul'un kültüren ve mimari birikimini odak noktasına koyan yeni havalimanının master plan çalışmaları için oluşturulan dizayn ekipleri içinde, alanlarında uzman yerli ve yabancı 250'nin üzerinde mimar ve 500'den fazla mühendis çalışıyor.

10 BİN KİŞİ ÇALIŞTI : Havalimanının inşaatında dolgu ve sondajla bölgede kurulan onlarca şantiyede, 3 bine yakın ağır iş makinesi çalıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı İstanbul Yeni Havalimanı'nda, 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü bir çalışma sürdürüldü.

KİRASI NE KADAR? : Havalimanının hizmete girmesiyle şirket, yıllık KDV dahil 1,1 milyar avro olmak üzere 25 yılda KDV dahil 26 milyar avro kira ödeyecek.

İLK UÇUŞ NEREYE? : İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim'de Ankara, 1 Kasım'da Antalya, 2 Kasım'da İzmir'e ilk uçuş gerçekleştirilecek. İlk yurt dışı uçuş ise 1 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 Kasım'da Azerbaycan'a yapılacak.



Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek. 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.



DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜLLER ALDI... Daha açılmadan birçok alanda ödül alan havalimanının, veri merkezindeki elektrik sistemleri 2N, soğutma sistemleri N+1 yedekli yapıyla dizayn edildi ve Uptime Institute tarafından "Design (Tasarım)" sertifikasıyla sertifikalandırıldı. Proje ilk ödülünü, hava trafik kontrol kulesi ve teknik binasıyla Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi'nden 2015'te düzenlenen yarışmada aldı.

KULESİ ÖDÜLLÜ : Proje ilk ödülünü, hava trafik kontrol kulesi ve teknik binasıyla Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi'nden 2015'te düzenlenen yarışmada aldı.

Pininfarina ve AECOM imzasını taşıyan, Türk-İslam kültürünün ve İstanbul'un kültürel mirasının önemli motiflerinden laleden ilham alınarak yapılan tasarım ödüle layık görüldü. İngiliz Scott Brownrigg firmasının öncülüğünde Grimshaw, Nordic, Haptic, Fonksiyon ve TAM/Kiklop'un desteğiyle tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı terminal binasına, dünya çapında mimar ve tasarımcıları bir araya getiren Dünya Mimarlık Festivali'nde "Gelecek Projeler-Altyapı" kategorisinde tasarım ödülü verildi.



Ana terminal binası, 1 milyon 300 bin metrekareyle tek çatı altında dünyanın en büyük terminal binası olacak. Ayrıca içindeki yapı ve kültür tamamen Türk mimarisini andırırken çatı, Mimar Sinan'ın eserlerinden esinlenilerek yapıldı. Terminal binasında İstanbul'un Boğaziçi görüntüsünün verileceği duty-free alanı olacak.

İGA tarafından Sosyal Yatırım Programı kapsamında hayata geçirilen "Roman Çocukları Sanatla Eğitime Dokunuyor" projesi, Genç Liderler ve Girişimciler Derneğince Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü. Havalimanının yapımını üstlenen firma, Türkiye'de havacılık sektöründe ve diğer karşılaştırmalı sektörlerde yenilenen ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazanan ilk şirket oldu.

ULAŞIM NASIL? : İstanbul Yeni Havalimanı'nın raylı sistemle şehir merkezine bağlanması için bir kolu Gayrettepe, bir kolu da Halkalı tarafına uzanan metro bağlantı çalışmaları devam ediyor. Gayrettepe-Yeni Havalimanı kesiminin öncelikli olarak hizmete alınması hedefleniyor.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın yolcu deneyimi konusunda "dünyanın en önemli havalimanı" haline getirilmesi hedeflenirken, taksi hizmeti için İstanbul 34 No'lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaşma imzalandı. Sözleşmeyle yeni bir taksi hizmeti sunulması için pek çok yeni standart belirlendi.



ORTAK İLETİŞİM : Yeni Havalimanı'nda iletişim noktasında Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell iş birliğiyle ortak altyapı kuruldu. Böylece yeni havalimanında cep telefonu, siber altyapı ortak kullanılacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nda bulunan bilişim teknolojileri sisteminin altyapı ve yazılım hizmetlerini sağlamak üzere de İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından İGA Bilişim şirketi kuruldu.

İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemleri kullanacak. "Teknoloji üssü gibi hizmet verecek ve dünyanın en akıllı havalimanlarından" biri olacak havalimanı, Türkiye'nin teknolojik kalkınma sürecine de büyük ivme katacak.



HER YERDE KAMERA VAR: Güvenliğin üst düzeyde ve son teknolojilerle sağlanacağı yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılıyor. Hareketlilik 2,5 kilometre mesafeden başlayarak tespit edilecek. 60 metrede bir sabit kameralar, 360 metrede bir PTZ kameralar, 720 metrede bir kurulan termal kameralar ve fiber optik sensörler sayesinde hareketin kaynağı bulunuyor. İki farklı istasyonda konuşlanan güvenlik güçleri olay yerine hızla intikal edecek.



YÜZ TANIMA SİSTEMİ VAR : Terminal ve otoparklardaki 9 bin akıllı kameraya 8 kusurlu hareket tanımlandı. Bu hareketlerden birini yapanlar anında belirlenecek. Plaka tanıma sistemlerinin de olduğunu havalimanında, yüz tanıma için altyapı kuruldu.



ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ : İstanbul Yeni Havalimanı böylece büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine kadar pek çok alanda dünyaya örnek olacak. Yıl sonuna kadar İstanbul Yeni Havalimanı'ndan şehir merkezine toplu taşıma ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilecek. Yolcular in yakın mesafe için 12, en uzak mesafe için ise 30 liralık bedeli istanbulkart ile ödeyebilecek.



