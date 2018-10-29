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3. havalimanı otobüs seferleri bilet ücreti kaç para oldu?

3. havalimanı otobüs seferleri bilet ücreti kaç para oldu?

İSTANBUL 3. havalimanına ulaşım özel otobüsler, İETT ve ilerleyen dönemde metro ile sağlanacak. Yeni havaalanına giden İETT otobüsleri ve durakları açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 14:20 - Güncelleme: 29-10-2018 14:10

İSTANBUL Yeni Havalimanı’nın resmi açılışı bugün yapılırken İETT hatları ve durakları belli oldu. Yeni Havalimanına Mecidiyeköy başta olmak üzere bir çok yerden otobüs seferi var. H2 , H3, H4 otobüs seferleri yeni havalimanına yolcu taşıyacak.

Yeni havalimanı H2 hattı sırasıyla Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı’ndan geçerek, havalimanına ulaşacak. H3 Yeni Havalimanı-Halkalı hattı ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi’nden geçerek Yeni Havalimanı’na ulaşacak. En az durağa sahip hat olan H4 Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent’ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşacak.

Yeni Havalimanı nerede haritası:
Yeni havalimanı Tayakadın ve Akpınar köyleri arasında 76.5 kilometre karelim alana inşa edildı. 3. Havalimanı Çatalca, Göktürk Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü’ne yakın bir alanda bulunuyor.

Yeni havalimanına giden 5 hat
İlk etapta 5 hat, 15 ilçe sınırı içerisinde 15 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. Buna göre yeni havalimanına şu hatlar konuldu:

- Taksim–Beşiktaş–Yeni Havalimanı
- Yenikapı– Bakırköy - Yenibosna–Yeni Havalimanı
- Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı
- TÜYAP Bahçeşehir- Yeni Havalimanı.
- Atatürk Havalimanı- Yeni Havalimanı

Söz konusu hatlar şöyle planlandı: Arnavutköy Yeni Havalimanı, Bahçelievler Kuleli, Bakırköy İDO, Başakşehir Metrokent, Beşiktaş Sahil İDO, Beykoz Kavacık, Beylikdüzü Cumhuriyet-Metrobüs, Beyoğlu Taksim- Gümüşsuyu, Büyükçekmece TÜYAP, Eyüp Göktürk, Fatih Yenikapı -İDO, Kadıköy Kozyatağı, Kağıthane Hasdal, Ümraniye Tepeüstü ve Şişli Zincirlikuyu.

Yeni havalimanı ulaşım ücreti 
Yeni havalimanına özel otobüs seferleri de var. Yeni havalimanına en yakın hattın mesafesinin 10 kilometre, en uzak mesafe olan Pendik’den 93 kilometre. En uzak mesafe olan Pendik–Havalimanı 30 TL, en kısa mesafe ise 12 lira. Yeni havalimanı durakları ve ücretleri şu şekilde:

Yeni havalalanı saat 16.00'da açılıyor 3. havalimanının adı ne olacak?

 

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