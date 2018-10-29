3. havalimanı iş başvurusu yapma İGA sayfası-başvuru şartları

3. havalimanı iş başvurusu nasıl alınır, 3. havalimanı iş başvuru formu nereden çıkarılır soruları araştırılıyor. Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip İstanbul 3. Havalimanını inşaa eden, İstanbul Grand Airport (İGA) da kariyer hedeflerine ulaşabilirsiniz. 29 Ekim’de ilk etabı açılan 3. Havalimanında görev almak üzere sertifika sahibi 35 yaşını aşmamış kadın ve erkek güvenlik görevlisi alımı yapılacak. İşte İGA güvenlik görevlisi başvuru şartları…

İGA Havalimanı İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi İstanbul Yeni Havalimanı’nın yatırımını gerçekleştirmek ve 25 yıl boyunca işletmesini yapmak üzere 7 Ekim 2013 tarihinde kurulmuştu. İstanbul Grand Airport'dan (İGA) yapılan açıklamada 3. Havalimanında görevlendirilmek üzere kadın ve erkek güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. İşte İGA'nın güvenlik görevlisi alım ilanı:

İGA güvenlik görevlisi alımı genel nitelikleri

5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip,

Tercihen Sivil Havacılık (SHT 17.2) Sertifikası olan,

Tercihen 35 yaşını geçmemiş,

Boy kilo orantısı,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Diksiyonu düzgün,

Sözlü iletişim kabiliyeti yüksek,

8 saat vardiyalı çalışabilecek,

İGA iş tanımı

Kadın & Erkek Güvenlik Görevlisi Adayları:

Dünyanın en büyük projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda görevlendirilmek üzere,İGA Güvenlik Hizmetleri bünyesinde istihdam edilecek, 25 yıllık görev süremizde bizimle çalışacak takım arkadaşları aramaktayız.

Dolgun ücret + Yemek+ Servis (geniş servis ağı + SGK

Kadın ve Erkek Güvenlik Görevlilerimiz için ücretsiz 4’er kişilik lojman imkânımız ve sosyal alanlarımız bulunmaktadır. İGA güvenlik görevlisi başvuruları 29 Kasım 2018'de sona erecektir. İGA başvrularına kurumun internet sitesi üzerinden veya kariyer üzerinden başvurulmaktadır.