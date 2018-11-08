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3. havalimanı iş başvurusu formu işe alımlar ne zaman-2018

3. havalimanı iş başvurusu formu işe alımlar ne zaman-2018

3. havalimanı 29 Ekim'de görkemli bir törenle açıldı. Birçok ilke ev sahipliği yapan 3. havalimanının ilk etabında çalışacak binlerce işçi aranıyor İGA başvurusu sayfasını açtı. Peki 3. havalimanı iş başvurusu yapma formu nerede, nasıl doldurulur? 3. havalimanı iş başvurusu formu doldurma İGA giriş sayfası haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 09:30 - Güncelleme: 08-11-2018 09:30

3. havalimanı ilk etabı 29 Ekim'de açıldı. Yapım aşamasında yaklaşık 31 bin işçiye istihdam sağlayan 3. havalimanı için  kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi alınacak. İGA başvuru formunu erişime açtı. Peki yeni havalimanı iş başvurusu nereye ve nasıl yapılacak? 3. havalimanı iş başvurusu şartları nedir, yaş sınırı var mı ve işçiler ne kadar maaş alacak?

3. Havalimanı personel alım ilanı: İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı, inşaatı sırasındaki çalışan sayısı ile istihdama sağladığı katkıyı işletme döneminde de devam ettirecek. Şu an 31 binin üzerinde çalışanın bulunduğu projede, kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi istihdam edilecek. Verilen bilgiye göre güvenlik görevlileri havalimanında kara ve hava tarafında görev yapacak. İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında, 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme şartları geliyor.

İGA personel başvuruları: İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş. çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak ve vardiyalı çalışabilmek geliyor. Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek kadın ve erkek adaylar, kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını 30 Eylül tarihine kadar yapabilecekler.

İGA güvenlik görevlisi alımı genel nitelikleri

5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip,

Tercihen Sivil Havacılık (SHT 17.2) Sertifikası olan,

Tercihen 35 yaşını geçmemiş,

Boy kilo orantısı,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Diksiyonu düzgün,

Sözlü iletişim kabiliyeti yüksek,

8 saat vardiyalı çalışabilecek,

İGA iş tanımı
Kadın & Erkek Güvenlik Görevlisi Adayları:

Dünyanın en büyük projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda görevlendirilmek üzere,İGA Güvenlik Hizmetleri bünyesinde istihdam edilecek, 25 yıllık görev süremizde bizimle çalışacak takım arkadaşları aramaktayız.

Dolgun ücret + Yemek+ Servis (geniş servis ağı + SGK

Kadın ve Erkek Güvenlik Görevlilerimiz için ücretsiz 4’er kişilik lojman imkânımız ve sosyal alanlarımız bulunmaktadır. İGA güvenlik görevlisi başvuruları 29 Kasım 2018'de sona erecektir. İGA başvrularına kurumun internet sitesi üzerinden veya kariyer üzerinden başvurulmaktadır.

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