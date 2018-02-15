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3. havalimanı İGA-iş ilanı başvuru ne zaman?

3. havalimanı İGA-iş ilanı başvuru ne zaman?

3. havalimanı iş başvurusu artları neler, başvurular ne zaman başlıyor ve adaylarda aranan özellikler neler soruları gündemde. 3. havalimanı için geri sayım başladı özel güvenlik için hem hava hem de kara bölümünde çalışacak 3500 kadın ve erkek personel alınacak. İGA'dan yapılan açıklamaya göre iş başvurusunda bulunacak adaylardan 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme şartları aranıyor. Sözlü mülakattan geçen adaylar temmuz ayında iş başı yapacaklar.

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 14:45 - Güncelleme: 15-02-2018 14:45

3. havalimanı personel alımı ilan İGA'dan yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu. Peki yeni 3. havalimanı özel güvenlik iş başvurusu şartları neler, kimler iş başvurusu yapabilir, havalimanında çalışanlara ne kadar maaş verilecek soruları akıllara takıldı. Yeni havalimanında çalışmak üzere 2500 kadın-erkek çalışan alınacak. İşe alınan personel hava ve kara bölümünde çalışma üzere ikiye ayrılacak. Ayrıca havalimanı iş ilanında aranan bir şartta adayların 35 yaşından gün almamış olması ve vardiyalı çalışma şartlarına uyum sağlaması. 

3. HAVALİMANI PERSONEL ALIM İLANI: İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı, inşaatı sırasındaki çalışan sayısı ile istihdama sağladığı katkıyı işletme döneminde de devam ettirecek. Şu an 31 binin üzerinde çalışanın bulunduğu projede, 1 Şubat itibarıyla kariyer platformlarında yer alacak ilanlar aracılığıyla kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi istihdam edilecek.

Verilen bilgiye göre güvenlik görevlileri havalimanında kara ve hava tarafında görev yapacak. İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında, 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme şartları geliyor.

ASKERLİK HİZMETİ TAMAMLANMIŞ OLMALI: Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek adaylar, kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını şubat ayından itibaren yapabilirken, uygun görülen adaylar, daha sonra sözlü mülakata çağırılacak.

İKİNCİ AŞAMA MÜLAKAT: İkinci aşamada mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar, nisan ayından itibaren İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Merkezi'nde, Sivil Havacılık Güvenliği konusunda uluslararası standartlarda, kapsamlı bir temel eğitime tabi tutulacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar ise temmuz ayı itibarıyla işbaşı yapmaya başlayacak. İstihdam edilen kadın ve erkek güvenlik görevlileri için isteğe bağlı olarak, ücretsiz maksimum 4 kişilik lojmanlar ve sosyal alan tahsis edilecek.

Havalimanının yapımı ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, özel güvenlik şirketini kendi bünyesinde kurarak özellikle sivil havacılık güvenliği konusunda uzman bir personel kitlesi oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca istihdam edilecek bu 3 bin 500 kişilik güvenlik görevlisi ekibiyle birlikte İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye'de en çok güvenlik görevlisine sahip havalimanı olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Şubat 2018 15:35 ARKADAŞLAR NE ZAMAN BAŞVURUBİLEN VAR MI

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