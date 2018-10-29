3. Havalimanı canlı yayını açılış törenini izleyin muhteşem oldu

TÜRKİYE bugün 95'inci yıldönümünü kutladığı Cumhuriyet Bayramı'nı muhteşem bir açılışla taçlandırıyor. Tamamlandığında dünyanın en büyük ve en modern havalimanı olacak olan İstanbul Havalimanı saat 16.00'da törenle açılıyor. Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı törene bir çok devlet başkanı ve bakan katılıyor.

Kanalların canlı yayınla izleyiciye naklen aktaracağı 3.havalimanı açılışı saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseri ile başlıyor. Açılışın hemen ardından cumhuriyet resepsiyonu da yeni havalimanında verilecek.

3. havalimanı canlı yayını : Yeni havalimanının açılışını aşağıdaki playerden tören başladığı anda canlı yayınla izleyebilirsiniz.

YENİ HAVALANININ ADI NE OLACAK? : Yeni havalimanı için bugüne kadar bir çok isim ortaya atıldı. Yeni havalimanının devreye girmesi ile birlikte Atatürk havaalanı emekli olacak. Haliyle Türkiye genelinde Atatürk ismini taşıyan bir havalimanı da kalmayacak. Bu noktadan hareketle kamuoyunda Atatürk isminin verilmesini isteyenler var. Ancak yeni havalimanına eski ismi koymak mümkün değil. Bunun sebebi uluslararası havacılık kuralları. Bir havaalanı her ne sebeple olursa olsun (deprem dahil) yıkılıp aynı yere yapılsa bile eski ismiyle anılamıyor.

Yeni havalimanına gidiş yollarına asılan tabelada ise isim olarak İstanbul Havalimanı yazısı dikkat çekti. Bu da 3. havalimanının isminin bu olacağı yorumlarına sebep oldu. Açılışta birlikte isim de netleyecek.

KAÇA YAPILDI KİM YAPTI?: KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroya ihale edilen İstanbul Yeni Havalimanı toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edildi. Bugün ilk fazı açılacak havalimanının bu bölümü için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nı yapım ihalesini Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu kazandı. Bu firmaların içinde yer aldığı İstanbul Grand Airport (İGA) ismiyle şirket kuruldu. Havalimanı İGA tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapıldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ: Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

500 MÜHENDİS YAPTI : İstanbul'un kültüren ve mimari birikimini odak noktasına koyan yeni havalimanının master plan çalışmaları için oluşturulan dizayn ekipleri içinde, alanlarında uzman yerli ve yabancı 250'nin üzerinde mimar ve 500'den fazla mühendis çalışıyor.

10 BİN KİŞİ ÇALIŞTI : Havalimanının inşaatında dolgu ve sondajla bölgede kurulan onlarca şantiyede, 3 bine yakın ağır iş makinesi çalıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı İstanbul Yeni Havalimanı'nda, 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü bir çalışma sürdürüldü.

KİRASI NE KADAR? : Havalimanının hizmete girmesiyle şirket, yıllık KDV dahil 1,1 milyar avro olmak üzere 25 yılda KDV dahil 26 milyar avro kira ödeyecek.

Yeni havalimanı haritasına bakın nerede ve nasıl gidilir işte ulaşım yolları