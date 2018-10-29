3. havaalanının ismi İstanbul Havalimanı mı tabelası asıldı

İSTANBUL'da şu sıralar hareketli dakikalar yaşanıyor, dünyanın gözü kulağı bugün 3. havalimanı açılışında. Saat 16.00'da Erdoğan ve birçok ülkenin devlet başkanı ile yapılacak tören için geri sayım başladı. Peki 3. havalimanı adı ne olacak? Bu konuda kulislerde konuşulan 3 farklı isim vardı. Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdülhamit Han. Gelen son habere göre 3. havalimanı girişine İstanbul Havaalanı yazan bir tabela asıldı. Peki 3. havalimanın adı İstanbul Havaalanı mı oldu

ADI İSTANBUL HAVAALANI MI? : Yeni havalimanına girişlere asılan tabelada İstanbul Havaalanı, İstanbul Airport" yazdığı görülüyor.





İstanbul havalimanının bugün açılması ile birlikte adı da netlik kazanmış olacak. Sosyal medya ise bu fotoğraftan hareketle havalimanının isminin İstanbul Havalimanı olduğunu düşünüyor.



Peki dünyanın en büyüğü olacak yeni havalimanının özellikleri neler, hangi firmalar tarafından kaç liraya yapıldı? İşte İstanbul'un yeni havalimanın görüntüleri ve özellikleri:





KAÇA YAPILDI KİM YAPTI?: KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroya ihale edilen İstanbul Yeni Havalimanı toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edildi. Bugün ilk fazı açılacak havalimanının bu bölümü için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nı yapım ihalesini Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu kazandı. Bu firmaların içinde yer aldığı İstanbul Grand Airport (İGA) ismiyle şirket kuruldu. Havalimanı İGA tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapıldı.

Yeni havalimanının adı ne saat 16.00'da açılıyor 3 bomba isim kulislere düştü

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ: Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.



500 MÜHENDİS YAPTI : İstanbul'un kültüren ve mimari birikimini odak noktasına koyan yeni havalimanının master plan çalışmaları için oluşturulan dizayn ekipleri içinde, alanlarında uzman yerli ve yabancı 250'nin üzerinde mimar ve 500'den fazla mühendis çalışıyor.

10 BİN KİŞİ ÇALIŞTI : Havalimanının inşaatında dolgu ve sondajla bölgede kurulan onlarca şantiyede, 3 bine yakın ağır iş makinesi çalıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı İstanbul Yeni Havalimanı'nda, 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü bir çalışma sürdürüldü.

KİRASI NE KADAR? : Havalimanının hizmete girmesiyle şirket, yıllık KDV dahil 1,1 milyar avro olmak üzere 25 yılda KDV dahil 26 milyar avro kira ödeyecek.

İLK UÇUŞ NEREYE? : İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim'de Ankara, 1 Kasım'da Antalya, 2 Kasım'da İzmir'e ilk uçuş gerçekleştirilecek. İlk yurt dışı uçuş ise 1 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 Kasım'da Azerbaycan'a yapılacak.

Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek. 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.

DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜLLER ALDI... Daha açılmadan birçok alanda ödül alan havalimanının, veri merkezindeki elektrik sistemleri 2N, soğutma sistemleri N+1 yedekli yapıyla dizayn edildi ve Uptime Institute tarafından "Design (Tasarım)" sertifikasıyla sertifikalandırıldı. Proje ilk ödülünü, hava trafik kontrol kulesi ve teknik binasıyla Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi'nden 2015'te düzenlenen yarışmada aldı.



KULESİ ÖDÜLLÜ : Proje ilk ödülünü, hava trafik kontrol kulesi ve teknik binasıyla Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi'nden 2015'te düzenlenen yarışmada aldı.

Pininfarina ve AECOM imzasını taşıyan, Türk-İslam kültürünün ve İstanbul'un kültürel mirasının önemli motiflerinden laleden ilham alınarak yapılan tasarım ödüle layık görüldü. İngiliz Scott Brownrigg firmasının öncülüğünde Grimshaw, Nordic, Haptic, Fonksiyon ve TAM/Kiklop'un desteğiyle tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı terminal binasına, dünya çapında mimar ve tasarımcıları bir araya getiren Dünya Mimarlık Festivali'nde "Gelecek Projeler-Altyapı" kategorisinde tasarım ödülü verildi.

Yeni havalimanı haritasına bakın nerede ve nasıl gidilir işte ulaşım yolları