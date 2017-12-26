3 günde kilo verdiren diyet! 1 beden inceltiyor

Yeni yıla yağlı ve şekerli besinlerin neden olduğu ağırlık, rahatsızlık ve inatçı kilolarla “merhaba” demeyin! Vücudunuzu 3 günlük bir diyetle bir beden inceltmeye ne dersiniz. Hızlı kilo verdiren bu diyetin içinde metabolizma çalıştıran omlet ve ödem atıcı çorba tarifi de bulunuyor.

Diyetisyen Emre Uzun, üç günlük program çerçevesinde sabah, öğle ve akşam yapmanız gerekenleri de şöyle sıralıyor:

1.Gün diyet sabah programı : 1 kupa yeşil çay+ 1 adet metabolizma omleti. Metabolizma omlet malzemeleri: 1 adet yumurta, 1 çay bardağı kadar süt, 1 silme çay kaşığı karabiber, 1 silme çay kaşığı kırmızıbiber, 1 silme çay kaşığı pul biber, 2 yemek kaşığı dolusu yulaf ezmesi ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı… Hazırlaması kolay: Bir kapta tüm malzemeleri karıştırıp yağsız tavada pişiriyorsunuz.

Öğlen diyet programı : Yeşil smoothie. Yeşil smoothie malzemeleri: 2 avuç ıspanak,1 adet salatalık, yarım demet maydanoz,1 limon suyu, 1 küçük parça taze zencefil, 4 kaşık yoğurt ve 1 su bardağı su. Hazırlaması da pratik: Pürüzsüz halde iyi bir karışım elde edene kadar malzemelerin tamamını blendırdan geçiriyorsunuz.

Ara Öğün: 3 halka dilim ananas

Akşam : 1 orta boy dilim (150-200 gram) somon ızgara, 1 ince dilim tam buğday ekmeği ve yağsız salatadan oluşan akşam yemeği yiyorsunuz.

2.Gün diyet listesi sabah : Kahvaltı için “Yeni yıla hazırlık karışımı”nı tavsiye ediyoruz. Bu karışımın malzemeleri: 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 su bardağı laktozsuz süt, 1 çay kaşığı tarçın, 3 adet ceviz, 1 orta boy Trabzon hurması. Hazırlanışı: Yulaf ezmesi, süt ve tarçını karıştırın. Üzerine 3 adet ceviz ve 1 orta boy Trabzon hurması dilimleyip afiyetle yiyin.

Öğle : Ödem atıcı çorba! Ödem atıcı çorba malzemeleri: 1 adet rendelenmiş kabak, 1 adet kırmızı ince ince doğranmış biber, 1/ 3 demet doğranmış dereotu, 1 adet rendelenmiş domates, 1 yemek kaşığı maş fasulyesi, 1 tutam pul biber,1 tutam kekik, 1 tutam kimyon, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı. Hazırlamak için yapmanız gereken de kabağı, kırmızıbiberi, maş fasulyesini ve domatesi 2 su bardağı kadar suyla pişirip, içine zeytinyağı, pul biber, kekik kimyon ekleyerek tüketmek.

Ara Öğün : 1 su bardağı Greyfurt suyu

Akşam : 3-4 adet fırında köfte ve yanına yağsız olması koşuluyla bol bol salata…

3.GÜN programı kahvaltı : 1 su bardağı laktozsuz süt, 1 yumurta ile yapılmış bol sebzeli menemen ve 1 dilim tam buğday ekmeği kahvaltı için yeterli olacaktır.

Öğle : Yeşil smoothie! Yeşil smoothie için gereken malzemeler şöyle: 2 avuç ıspanak, 1 adet salatalık, yarım demet maydanoz, 1 limon suyu, 5 gram taze zencefil, 4 kaşık yoğurt ve 1 su bardağı su. Tüm bu malzemeleri pürüzsüz hale getirip iyi bir karışım elde edene kadar blendırdan geçirmeniz yeterli.

Ara Öğün : 10 adet çiğ badem

Akşam : Kinoa salatası. Kinoa salatası hazırlamak için 1 su bardağı kinoayı haşlayın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra, içine yarım demet semizotu, bir avuç roka, bir avuç maydanoz, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekleyin. Tüm bu karışımın üzerine dökmek için de yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tam limon suyu ve 1 çay kaşığı tuzu karıştırın, salatanızın üzerine dökün.