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3 gün önce zorunlu oldu! Belediyelerde yeni bir dönem başlıyor

3 gün önce zorunlu oldu! Belediyelerde yeni bir dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 10 Mart'ta yürürlüğe giren ve e-Belediye bilgi sisteminin kullanılmasını zorunlu hale getiren yeni düzenlemeyle, yerel yönetimlerin iş süreçlerinin kısaltılacağı, zaman ve emek kayıplarının önüne geçileceği ve bu sayede yılda en az 1 milyar 831 milyon lira tasarruf sağlanacağı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 14:12 - Güncelleme: 13-03-2018 14:12

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, belediyelerin, mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla her türlü idari iş ve işlemin yürütüldüğü e-Belediye bilgi sistemini kullanmalarını zorunlu hale getiren, 7099 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 10 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Kanunla e-Belediye bilgi sistemini kurmaya, işletmeye, verilerin saklanması, iletilmesi ve paylaşımı ile ilgili politikaları tespit etmeye, çalışma usul ve esaslarını belirlemeye ve bu sistem ile ilgili merkezi bir hizmet standardizasyonu oluşturmaya İçişleri Bakanlığının yetkili olduğu belirtilen açıklamada, sistemin faydalarına yer verildi.

YILDA EN AZ 1 MİLYAR TASARRUF ELDE EDİLECEK
Buna göre, sistem sayesinde vatandaşlara dönük hizmet süreçleri basitleştirilecek ve standardizasyon sağlanacak. Sistem devreye girdiğinde yılda en az 1 milyar 831 milyon lira tasarruf elde edilecek. Kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı kurulacak, hizmetler merkezi sistem üzerinden yürütülerek vatandaş işlemlerinin elektronik ortamda elektronik veya mobil imza ile yapılabilmesine imkan tanınacak.

ZAMAN VE EMEK KAYBI ÖNLENECEK
Geliştirilecek belediyecilik yazılımları ile vatandaş odaklı yerel yönetim yapısının oluşturulması için bilgi ve iletişim teknolojileri etkin şekilde kullanılacak. Belediyelerin iş süreçlerinin kısaltılması ve daha hızlı hale getirilmesi ile zaman, emek ve mali kayıpların önlenmesinin amaçlandığı sistemle kesintisiz yerel hizmet sunumu sağlanacak. Bankalar ile anlık veri transferi sağlanarak vatandaşların vergi ve fatura gibi ödemeleri çevrimiçi yapabilmesi mümkün olacak. Sistem, vatandaş odaklı bir yerel yönetim yapısının oluşturulması ve vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin, kaliteli bir şekilde yararlanmasına ve bu hizmetlerdeki bürokratik işlemlerin azaltılmasına hizmet edecek.

HİZMETLERE STANDARDİZASYON VE ŞEFFAFLIK GELECEK
Ülke çapında hizmetlere belirli bir standardizasyon, şeffaflık ve denetlenebilirlik anlayışı getirecek sistem, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) uygulamaları kapsamında belediyelerin yürüttüğü inşaat izin süreçlerini kısaltacak. Sistem, bir sonraki aşama olarak da diğer kurumlar ile yapılan entegrasyon çalışmaları sonucu süreç sayılarını düşürecek ve süreçlerin sadeleştirilmesine yardımcı olacak. Böylece ülkenin iş yapma kolaylığı, dünya sıralamasına ciddi anlamda katkı sunmuş olacak.

Sistem, Avrupa Birliği mevzuatı ve uyum çalışmaları kapsamında yatırım yapma süreçlerinde çoğunlukla karşılaşılan bürokratik hantallığı ortadan kaldırarak, gerekli izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden yürütülmesini sağlayacak.

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Kaynak : AA

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