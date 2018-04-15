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3 gün önce işe aldı hayatının şokunu yaşadı!

3 gün önce işe aldı hayatının şokunu yaşadı!

ANTALYA ’nın Kemer ilçesinde restoran sahibi Necmi Atalay’ın (40) iş yerinde, içinde 65 bin lira bulunan çelik kasa çalındı. Güvenlik kameraları incelendiğinde hırsızın, olaydan 3 gün önce garson olarak işe başlayan B.İ. (26) olduğu anlaşıldı. Polis, çok sayıda suçtan sabıkası olduğu belirlenen B.İ.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 12:57 - Güncelleme: 15-04-2018 12:57

Kemer Merkez Mahallesi’ndeki restoranın işletmecisi Necmi Atalay, 13 Nisan sabahı iş yerini açmaya geldiğinde kasanın yerinde olmadığını fark etti. Atalay’ın ihbarı üzerine gelen polis, iş yerinde ve güvenlik kameralarında inceleme yaptı.

İnceleme sonucunda hırsızlığı gerçekleştirenin, Necmi Atalay’ın olaydan 3 gün önce işe aldığı ve kendisini başka bir isimle tanıtan garson olduğu anlaşıldı.

ÇOK SAYIDA SABIKASI ÇIKTI: Polis, gerçek kimliği B.İ. (26) olduğu belirlenen hırsızın, çok sayıda suçtan sabıkası olduğunu tespit etti. Şüphelinin kasayı çalarken yardım aldığı öne sürülen taksici gözaltına alındı. Taksici ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çalınan kasa içi boşaltılmış halde Antalya’da bulundu. Kasa işletme sahibine teslim edilirken, içindeki yaklaşık 65 bin TL ve işletmeye ait evrakı alıp kayıplara karışan İ.B. ise aranıyor.

’KIRMIŞ KASANIN OLDUĞU YERİ’

Necmi Atalay, şüphelinin bir an önce yakalanarak adli makamlara teslim edilmesini istedi. Atalay, "Bu adam 3- 4 gün önce işe başladı. Samsunlu olduğunu söyledi. 2 çocuğu olduğunu, eşinden boşandığını anlattı. Nafaka ödemesi gerektiği için sigorta yapılmamasını istedi. Bir arkadaş vasıtasıyla geldi, işe başladı. En son çıkacağı gün ’Ben işi bırakmak istiyorum, hesabımı kes’ dedi. Hesabını kestim, parasını verdim. Gece dükkanı kapattım, eve gittim. Sonra burada oturmuş alkol almış, dışarıda bulunan beyaz motosikletimiz vardı onu almış, parkta gezmiş. Saat 04.00 sıralarında kırmış kasanın olduğu yeri. Kasayı çıkartıyor, mutfak tarafından. Ardından ticari taksi çağırıyor. Daha sonra kasayı taksiciyle yüklüyor, götürüyor" dedi.

’ÇALIŞMA MAKSATLI GELMEMİŞ ZATEN’

Kasada yaklaşık 65 bin lira olduğunu vurgulayan Necmi Atalay, "Bir ortak almıştım işletmeye, o getirmişti. Bankaya vaktim olmamıştı, gidip yatıramadım. Yani her şey bir vesileyle oldu. Bu da galiba 3- 4 gün bizi takip etmiş. Çalışma maksatlı gelmemiş zaten. Daha önce de aranması varmış. Yüklü miktarda suç kaydı çıktı. Mimli bir şahısmış. Çalışanları, esnafı, herkesi hipnotize etti bir şekilde, elini sallayarak, taksiyle rahat şekilde güle oynaya aldı, gitti" diye konuştu.

Diğer yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hırsızlık şüphelisinin içeriden çıkardığı kasayı sürükleyerek götürdüğü yer aldı.

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