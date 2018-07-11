3 gün önce evlendiler damat balayında öldü! Daha fazla dayanamadı

İNGİLTERE'de yaşayan 33 yaşındaki Aimee ve 31 yaşındaki Alan Simms evlenip, Afrika'daki Yeşil Burun Adaları'na balayında gittiler. Ancak hayatlarının en güzel dönemlerinden biri zehir oldu. Damat balayında hayatını kaybetti.
Yeni evli, 33 yaşındaki Aimee ve 31 yaşındaki Alan Simms 2011 yılında tanışmışlardı. Haziran ayında evlenen çift, balayı için Afrika'daki Yeşil Burun Adaları'na gitti. İki gün boyunca etrafı gezen çiftin kâbusu üçüncü gün başladı.
Üçüncü günün sabahı Damat Alan, kahvaltıdan sonra odada kaldı, eşi ise havuza gitti. Annesi ile konuşan Alan, kendini kötü hissetmeye başlamıştı. Öğleden sonra durumu kötüleşmeye başlayan Alan, tüm günü uyuyarak geçirdi. Eşine göre, akşam yemeğinde normalden daha sakindi ve direk odaya gitmek istemişti.
Gece 4 gibi, acıyla uyanan Alan, Aimee'den doktor çağırmasını istedi. Otelin hemşiresi, onun yemekten zehirlendiğini sandı. Uygun ilaçları veren hemşire Alan'ı 4 saat boyunca kontrol altında tuttu.
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