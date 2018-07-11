3 gün önce evlendiler damat balayında öldü! Daha fazla dayanamadı

Üçüncü günün sabahı Damat Alan, kahvaltıdan sonra odada kaldı, eşi ise havuza gitti. Annesi ile konuşan Alan, kendini kötü hissetmeye başlamıştı. Öğleden sonra durumu kötüleşmeye başlayan Alan, tüm günü uyuyarak geçirdi. Eşine göre, akşam yemeğinde normalden daha sakindi ve direk odaya gitmek istemişti.

