3 gencin hayatını kaybettiği kazada dikkat çeken detay!

Geçtiğimiz gün Çorlu'da lüks bir otomobil kamyona arkadan çarpmış ve kaza sonrası3 genç hayatını kaybetmişti. Bugün o kazayla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybedenlerden biri olan 23 yaşındaki Ebru Demir bir dönem TV8'de yayınlanan "Rising Star Türkiye" isimli ses yarışmasına katılmış. Hayatını kaybeden Ebru Demir Çerkezköy'de sekreterlik yapıyordu.
Tekirdağ'da işadamı Salih Yılmaz'ın bir ay sonra askere gitmeye hazırlanan 23 yaşındaki Ali Can Yılmaz'ın kullandığı lüks cip, eğlenceden dönerken aşırı hız nedeniyle kamyona arkadan çarptı. Hız kadranı 140 kilometrede takılı kalan cipin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşları Rising Star Türkiye yarışmacısı Ebru Demir ile bir süre önce eşinden ayrılan bir çocuk annesi Esengül Comba öldü
Kontrolden çıkan lüks cip, aynı yönde giden Menderes Kara'nın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, 3 arkadaşın da yaşamını yitirdiğini belirledi.
Acı haberi alan 3 gencin yakınları, gözyaşlarına boğulurken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan cesetler, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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