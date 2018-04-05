3 gencin hayatını kaybettiği kazada dikkat çeken detay!

Geçtiğimiz gün Çorlu'da lüks bir otomobil kamyona arkadan çarpmış ve kaza sonrası3 genç hayatını kaybetmişti. Bugün o kazayla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybedenlerden biri olan 23 yaşındaki Ebru Demir bir dönem TV8'de yayınlanan "Rising Star Türkiye" isimli ses yarışmasına katılmış. Hayatını kaybeden Ebru Demir Çerkezköy'de sekreterlik yapıyordu.

