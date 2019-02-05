  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

3 bini aşkın teröristin ülkeye girişi engellendi

3 bini aşkın teröristin ülkeye girişi engellendi

Hudut kapıları risk analiz gruplarınca geçen yıl, 3 bin 175 yabancı terörist savaşçının ülkeye girişi engellendi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 05-02-2019 20:08 - Güncelleme: 05-02-2019 20:08

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hudut kapılarından, 2017'de 29 milyon 41 bin 792'si Türk, 64 milyon 121 bin 216'sı yabancı olmak üzere toplam 93 milyon 163 bin 8 yolcu giriş çıkış yaptı.

Hudut kapılarından giriş çıkış yapan yolcu sayısı 2018'de önceki yıla göre yüzde 18 artarak 30 milyon 703 bin 966'sı Türk ve 78 milyon 798 bin 369'u yabancı olmak üzere toplam 109 milyon 502 bin 335'e ulaştı.

2017 ve 2018'de hudut kapılarından en çok giriş çıkışı sırasıyla Rusya Federasyonu, Almanya, Bulgaristan, İngiltere ve Gürcistan vatandaşları yaptı.

2017'de hudut kapılarında kurulan risk analiz gruplarının çalışmaları ile ülkeye giriş yapan 32 milyon 72 bin 474 yabancıdan 21 bin 658'i, 2018'de ise 39 milyon 476 bin 400 yabancıdan 24 bin 946'sı çeşitli sebeplerden dolayı Kabul Edilemez Yolcu (INAD) kapsamında değerlendirildi ve ülkeye girişine izin verilmedi.

Geçen yıl ülkeye girişine izin verilmeyen kişilerden, kamu düzeni ve güvenliği ile milli güvenlik ve genel güvenlik aleyhine faaliyet gösterebileceği değerlendirilen 3 bin 175 yolcu "yabancı terörist savaşçı" kapsamında INAD edildi.

2017'de hudut kapılarında yapılan seyahat belgesi kontrolleri sonucunda, 5 bin 913 kişide 7 bin 427, 2018'de 6 bin 120 kişide 7 bin 608 sahte seyahat belgesi tespit edildi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 3 bini aşkın teröristin ülkeye girişi engellendi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro