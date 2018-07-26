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3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti

3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, 3 bin 19'u adli, 301'i idari yargıda görevli 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 06:52 - Güncelleme: 26-07-2018 06:52

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akça getirildi.

HSK Birinci Dairesi, Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Ana Kararnamelerini tamamladı. Adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesini içeren kararnameler kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Öte yandan kararnamelerle, yeni kurulan Sakarya ve Konya Bölge Adliye Mahkemelerine de ilk kez hakim ve savcı ataması yapıldı.

Adli yargı kararnamesine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akça getirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Mustafa Çelenk Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Metin Sarıhan ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık'ın Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın'ın Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş'un da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine ataması yapıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever Aksaray, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek Erzincan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman Hatay Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan'ın Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz'ın Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına ataması gerçekleştirildi.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çelik Adıyaman'a, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ise Bitlis'e Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

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