3 aylık ömrü kaldığını öğrendi hayatını değiştirdi

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan 42 yaşında Stanley Hollar, 308 kiloydu. Doktorları kilo vermesi konusunda kendisini uzun süredir uyarıyordu ancak o bu uyarıları dinlemiyordu. Stanley Hollar çocukluğundan beri kilo almaya elverişli bir yapıya sahipti. Nitekim hayatının devamı da böyle gelişti.Doktoru kilolarının getirdiği sorunların tehlikeli bir hal aldığını söyleyince Hollar, hayatını değiştirmeye ve kendine bir şans daha vermeye ikna oldu. Psikolojik çöküntü onu 2015'e kadar tam 308 kiloya kadar çıkardı. 2015'teki yaş gününde devrim gibi bir karar aldı. 2015 yılında başladığı zayıflama süreci hala devam eden Hollar, 2017 yılına kadar 226 kilo verdi. Twitter

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ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan 42 yaşında Stanley Hollar, 308 kiloydu. Doktorları kilo vermesi konusunda kendisini uzun süredir uyarıyordu ancak o bu uyarıları dinlemiyordu. Stanley Hollar çocukluğundan beri kilo almaya elverişli bir yapıya sahipti. Nitekim hayatının devamı da böyle gelişti.Doktoru kilolarının getirdiği sorunların tehlikeli bir hal aldığını söyleyince Hollar, hayatını değiştirmeye ve kendine bir şans daha vermeye ikna oldu. Psikolojik çöküntü onu 2015'e kadar tam 308 kiloya kadar çıkardı. 2015'teki yaş gününde devrim gibi bir karar aldı. 2015 yılında başladığı zayıflama süreci hala devam eden Hollar, 2017 yılına kadar 226 kilo verdi. Twitter

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ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan 42 yaşında Stanley Hollar, 308 kiloydu. Doktorları kilo vermesi konusunda kendisini uzun süredir uyarıyordu ancak o bu uyarıları dinlemiyordu. Stanley Hollar çocukluğundan beri kilo almaya elverişli bir yapıya sahipti. Nitekim hayatının devamı da böyle gelişti.Doktoru kilolarının getirdiği sorunların tehlikeli bir hal aldığını söyleyince Hollar, hayatını değiştirmeye ve kendine bir şans daha vermeye ikna oldu. Psikolojik çöküntü onu 2015'e kadar tam 308 kiloya kadar çıkardı. 2015'teki yaş gününde devrim gibi bir karar aldı. 2015 yılında başladığı zayıflama süreci hala devam eden Hollar, 2017 yılına kadar 226 kilo verdi. Twitter

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