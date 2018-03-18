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3 aylarda yapılacak ibadetler Hz. Muhammed özel duası

3 aylarda yapılacak ibadetler Hz. Muhammed özel duası

3 aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, 3 ayları karşılama orucu ne zaman kaç gün tutulmalı, recep ayının ilk günü kılınacak hacet namazı kaç rekattır nasıl kılınır soruları bugün başlayan mübarek 3 aylarla birlikte merak edilmeye başladı. 3 aylar karşılama orucunda Perşembe ve cumayı beraber tutmak uygun olur. Sadece bir gün oruç tutma imkânımız varsa, sadece perşembeyi tutabiliriz

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 08:30 - Güncelleme: 18-03-2018 08:30

3 aylarda yapılacak ibadetler neler, 3 aylarıa ne yapmak gerekir namaz ve özel duası var mı müslüman aleminin en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Mübarek aylardan olan 3 aylar (Recep, Şaban, Ramazan) bugün, yani 19 Mart Pazartesi günü başladı. İçinde Regaib ve Miraç kandilleri de olan Recep ayı için Allah'ın ayı diyen Hz. Muhammed 3 aylarda nasıl dua ederdi, 3 ayları oruçlu karşılamak farz mı, 3 aylar duası ve ibadetleri nasıl?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? RAMAZAN AYI NE ZAMAN: Müslümanların en önemli zaman dilimlerinden birisi olan 3 aylar bugün 19 Mart 2018 tarihinde başladı. Receb, Şaban ve Ramazan Ayından oluşan üç aylar islamın ilk dönemlerinden beri manevi açıdan büyük önem taşımaktadır. Receb Ayı içerisinde Regaib ve Miraç Kandilleri de bulunmaktadır. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ramazan Ayı'nın ilk günüdür. 10 Haziran 2018 Pazar günü Kadir Gecesi'dir. 14 Haziran 2018 Perşembe Günü ise Arefe günüdür.

ÜÇ AYLARI ORUÇLU MU KARŞILAMAK GEREKİR? Üç ayların faziletleri nedir oruçlu mu karşılamak gerekir: Regaip Kandili belirttiğimiz gibi üç ayların aynı zamanda başlangıç müjdecisidir. Peki üç ayların önemi nedir hangi ibadetleri yapmak gerekir, üç ayları oruçla mı karşılamak gerekir? Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu üç ayların faziletlerini yazdı.

İşte üç ayların faziletleri ve ibadetleri;

Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

Recep ayında tutulacak oruçlar : İbn Abbas; Efendimizin bu ayda çok oruç tuttuğunu ifade ediyor. Hatta orucu hiç bırakmayacak zannederdik der. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak zannederdik. (Müslim) Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle haber verirdi:
"Allah'ım Recep, Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır.' (Ahmed, Müsned) Bu gece (Regaip gecesinin gündüzü) oruç tutana birçok sevap haberi verilmiştir.

Üç ayları karşılama orucu nasıl ne zaman tutulmalı : Perşembe ve cumayı beraber tutmak uygun olur. Sadece bir gün oruç tutma imkânımız varsa, sadece perşembeyi tutabiliriz. İmam Kurtubi'ye göre gece önce, gündüz sonra gelir. Bu durumda alışkanlık haline getirilmedikçe cuma günü de Kandil için oruç tutulabilir. Hz. Nuh'un Recep ayında gemiye bindiği ve bu günü oruçla geçirdiği rivayetleri vardır.

RAMAZAN'IN BAŞLANGIÇ TARİHİ: 11 ayın sultanı Ramazan ayı 2018’de, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak. 14 Haziran 2018 Perşembe günü ise Ramazan ayının son günü olarak idrak edilecek.

2018 KANDİLLERİ

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

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