  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

3 aylar orucu var mı Hz. Muhammed Recep ayında kaç gün oruç tutardı?

3 aylar orucu var mı Hz. Muhammed Recep ayında kaç gün oruç tutardı?

3 ayların başlaması ile birlikte bu değerli ve anlamlı günleri dua ederek, oruç tutarak geçirmek isteyenler 3 aylar orucları hangi gün, 3 aylarda kaç gün oruç tutulur sorularının yanıtını arıyor. , Hz. Âişe, Hz. Muhammed'in ramazan ayı dışında sürekli oruç tuttuğu başka bir ay olmadığı belirtmiştir. İslâm’da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan’da vardır. Onun dışında “üç aylar” orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-03-2018 10:50 - Güncelleme: 20-03-2018 10:30

3 aylar orucu var mıdır, İslam'da 3 ayları karşılama orucu tutulur mu, farz mı, Hz. Muhammed 3 aylarda oruç tutar mıydı, kaç gün tutardı soruları aranmaya başladı. İslâm’da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan’da vardır. Onun dışında “üç aylar” orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır. Hazreti Muhammed, Hz. Âişe’nin ifadesine göre Ramazan’dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.

Peki üç ayların ilk kandili olanRegaib Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? Regaip Kandili duası ve namazı ile birlikte kandilin önemini internethaber.com sitesi sizin için hazırladı.

Üç aylar içinde yer alan Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe gecesine denk geliyor. Regaib Kandilinin manası özeldir. Regaib kelime anlamı olarak 'Pek çok ihsan' anlamına gelir. Regaip Kandili fazileti ve ihsanı bol bir gecedir.

REGAİP KANDİLİ 2018 NE ZAMAN: Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece Regaip Kandilidir. Bu yıl da 22 Mart Perşembe gecesi kandil.

REGAİB NE DEMEK FAZİLETİ NEDİR: Regaib, "pek çok ihsan" manasına gelen "Ragibe" kelimesinin çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu isim verilmiştir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir.

Peki Regaib Kandili'nde nasıl ibadet etmeli. Regaib Kandili gecesinde hangi namazlar kılınmalı?

REGAİB KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT NASIL KILINIR: Regaip Kandili gecesi namaz kılıp dua ederek geçirmek gerekir. Regaib kandili gecesinde kılınacak namaz 12 rek'attir.

Regaip Kandili namazının 12 rekat kılınışı ve duası şöyledir:

Her rek'atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek'atta bir selam verilerek 12 rek'at tamamlanır. On ikinci rek'at kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere ' Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi' denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede yetmiş kere ' subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' denir.

Sonra secdeden kalkılarak ettahiyyatta oturulur. Ve yetmiş kere 'Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta'lemü' dedikten sonra tekrar secde edilir. Secdede yetmiş kere ' subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' dedikten sonra, isteklerimizi alemlerin Rabbine arz edilir.

Regâib namazını cemaatle kılmak bid'attir. Zaten terâvihten başka hiçbir nâfile namaz cemaatle kılınmaz.

ÜÇ AYLARIN İLKİ RECEP AYI: Üç ayların ilki olan Recep, "yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay" ve "hazırlanmak" manalarına gelmektedir.

ÜÇ AYLAR ORUCU VAR MI: İslâm’da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan’da vardır. Onun dışında “üç aylar” orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır. Müslüman, Recep ve Şaban aylarında çok oruç tutmalıdır ama onları tamamen oruçlu geçirmek diye bir husus kitaplarda yer almaz. Hazreti Muhammed, Hz. Âişe’nin ifadesine göre Ramazan’dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 3 aylar orucu var mı Hz. Muhammed Recep ayında kaç gün oruç tutardı? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro