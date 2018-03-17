3 aylar ne zaman başlıyor 2018 Diyanet dini günler takvimi

3 aylar ne zaman başlıyor Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre mübarek Ramazan ayının habercisi 3 aylar 2018 yılınds 19 Mart Pazartesi günü başlıyor. Allah'ın ayı denilen ve müslümanların içini huzur ve iman kıyla dolduran 3 ayların ilki Recep ayı 19 Mart'ta başlıyor. Peki bu mübarek günü oruçlu getirmek farz mı, 3 aylar orucu ne zaman tutulur, 3 gün tutmak şart mı ve Hz. Muhammed 3 aylarda nasıl dua eder nasıl namaz kılardı?

Üç ayların faziletleri nedir oruçlu mu karşılamak gerekir: Regaip Kandili belirttiğimiz gibi üç ayların aynı zamanda başlangıç müjdecisidir. Peki üç ayların önemi nedir hangi ibadetleri yapmak gerekir, üç ayları oruçla mı karşılamak gerekir? Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu üç ayların faziletlerini yazdı.

İşte üç ayların faziletleri ve ibadetleri;

Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

Recep ayında tutulacak oruçlar : İbn Abbas; Efendimizin bu ayda çok oruç tuttuğunu ifade ediyor. Hatta orucu hiç bırakmayacak zannederdik der. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak zannederdik. (Müslim) Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle haber verirdi:

"Allah'ım Recep, Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır.' (Ahmed, Müsned) Bu gece (Regaip gecesinin gündüzü) oruç tutana birçok sevap haberi verilmiştir.

Üç ayları karşılama orucu nasıl ne zaman tutulmalı : Perşembe ve cumayı beraber tutmak uygun olur. Sadece bir gün oruç tutma imkânımız varsa, sadece perşembeyi tutabiliriz. İmam Kurtubi'ye göre gece önce, gündüz sonra gelir. Bu durumda alışkanlık haline getirilmedikçe cuma günü de Kandil için oruç tutulabilir. Hz. Nuh'un Recep ayında gemiye bindiği ve bu günü oruçla geçirdiği rivayetleri vardır.

Regaib ne demek: Regaib Kandili ibadetleri hakkındaki bilgilere geçmeden önce Regaib ne demek sorusunun yanıtı ile başlayalım. Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Haliyle Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili aynı zamanda üç ayların başlangıcıdır. Her yıl Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de Regaib kandili önemli ve özeldir. Bu özel ve önemli geceyi islam alemi bu sene önümüzdeki hafta yani 22 Mart perşembe gecesi ibadetlerle kutlayacak.

"Kandillerin yoğun şekilde bizi sarmaladığı, tövbe kapılarının sonuna kadar aralandığı bir fırsat dönemine giriyoruz. Bu dönemler istisnai dönemlerdir. Yolu düzeltmek, yanlışları örtmek için önümüze gelen bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Tövbe her zaman yapılır elbette. İlla ki Kandil gecelerine mecbur değiliz. Bu doğru ancak insanların böyle gecelerde kendilerini silkelediği de bir gerçek.

Regaip Kandili faziletleri: Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

Regaib Kandili peygamberimizin duası: Recep haram aylardandır çünkü : Tövbe suresinin 36. ayeti Recep ayına işaret eder. Ayet şöyledir; "Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse bu aylarda kendinize zulmetmeyin." Değişik hadislerde haram ayların (yani günahın ve kusurların özellikle daha feci olduğu, savaşlara bile ara verilmesi gereken ayların) içinde Recep de sayılmıştır. Haram aylar. 'Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep'tir.'

Bu dört gecede rahmet yağar : Rabbimizin rahmeti her zaman vardır. Ama nasıl ki her gece güzel olmakla beraber Kadir gecesi bin geceye denktir. (Kadir Suresi) ve nasıl ki Kudüs'teki Mescidi Aksa diğer mekânlardan farklıysa Recep ayının ilk perşembesi ve belli zamanlar da öylece özeldir.

Dört geceye özel rahmet yağar:

- Kurban Bayramı'nın gecesi

- Ramazan Bayramı'nın gecesi

- Şaban ayının 15. gecesi (Beraat Kandili gecesi)

- Recep ayının ilk perşembe gecesi (Regaip Kandili gecesi)