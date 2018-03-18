3 aylar mesajları resimli kutlama tebrik mesajları-2018

Müslüman aleminin dört gözle beklediği, her gününde farklı faziletlerin olduğu mübarek 3 aylar 19 Mart Pazartesi günü başlıyor. 11 ayın sultanı Ramazan'ın habercisi 3 aylara özel en güze resimli mesajlar ve 3 aylar kutlama mesajları derlemesi haberimizde.

Recep, Şaban ve Ramazan ayı olan ve mübarek sayılan 3 aylar yarın yani 19 Mart'ta başlıyor. Fazielt dolu bu günde eller semaya açılacak ve merhatemi bol Allah'a dualar edilecek. Sizler için hazırladığımız 3 aylar resimli mesajlarını sevdiklerine yollayabilir, onların dualarında yer alabilirsiniz. WhatsApss, Facebook, ve twitter'dan da paylaşabileceğiniz 2018 en yeni 3 aylar mesajları haberimizde.