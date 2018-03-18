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3 aylar kutlama resimli mesajları arşivi 2018

3 aylar kutlama resimli mesajları arşivi 2018

Müslüman aleminin faziletleri saydığı mübarek 3 aylar Recep ayı ile birlikte 19 Mart Pazartesi günü başlıyor. Her günün de başka fazilet olan bu aylarda sevdiklerinize yollayacağınız 3 aylar resimli kutlama mesajlarınız bizden! Duaların edildiği, merhamet istendiği bu gülerde yakınlarına Whats App, Facebook ve Twitter'dan en güzel en yeni 2018 3 aylar resimli tebrik mesajlarını yollayabilirsiniz. 3 aylar Recep, Şaban, Ramazan ayı

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Eklenme Tarihi: 18-03-2018 14:40 - Güncelleme: 18-03-2018 14:30

Recep, Şaban ve Ramazan ayı olan ve mübarek sayılan 3 aylar yarın yani 19 Mart'ta başlıyor. Fazielt dolu bu günde eller semaya açılacak ve merhatemi bol Allah'a dualar edilecek. Sizler için hazırladığımız 3 aylar resimli mesajlarını sevdiklerine yollayabilir, onların dualarında yer alabilirsiniz. WhatsApss, Facebook, ve twitter'dan da paylaşabileceğiniz 2018 en yeni 3 aylar mesajları haberimizde.

* Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.


* İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun…
* Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Üç aylarınız mübarek olsun….


* Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice üç aylara..
* Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun, ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun üç ayları mübarek olsun.


* Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.
* Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. Üç aylarınız mübarek olsun..
* Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun..


* Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu üç aylar geçirmenizi dileriz.
* Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu günlerde dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle.. Üç aylarınız mübarek olsun.


* Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Üç ayların mübarek olsun..
* Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Üç ayların mübarek olsun..


* Üç aylarınız mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Nice üç aylara..
Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun..
* Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yinede mutlu ve umutlu nice hayırlı üç aylara.
* Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Üç aylarınız mübarek olsun..
* Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Üç aylarınız mübarek olsun..
* Duanız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim, saadetiniz kaim olsun. Üç aylarınız mübarek olsun..


- Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. Üç aylarınız mübarek olsun..
* Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun..


* Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun..
* Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun..
* Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun..
* Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar..


* İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..
* Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..
* Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim..


* Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun…

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