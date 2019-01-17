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3 aylar başlangıcı hangi ay 2019 Recep ayı ne zaman olacak?

3 aylar başlangıcı hangi ay 2019 Recep ayı ne zaman olacak?

Halk arasında 3 aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayı 2019'da ne zaman sorusu merak konusu oldu. Müslümanlar için önemli ve bol faziletleri ile hergünü ayrı mübarek olan 3 ayların birincisi Recep ayı 8 Mart'ta başlayacak. Şaban ayı ise 6 Nisan 2019 yılında başlayacak. Allahın ayı Ramazan ayı ise 6 Mayıs'ta olacak.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 14:40 - Güncelleme: 17-01-2019 13:20

3 aylar ne zaman başlıyor sorusu 2019 yılının başlaması ile birlikte vatandaşların araştırdığı konulardan biri oldu. Her günü ayrı faziletli olan 3 aylar 2019 yılında Recep ayı ile birlikte başlayacak. Yani 3 aylar 2019 yılında 8 Mart'ta başlayacak. Recep ayından sonra gelen Şaban ayı ise 6 Nisan 2019 yılında başlayacak. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı ise 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak ve 4 Haziran'da sona erecek. 

2019 MÜBAREK ÜÇ AYLAR NE ZAMANDENK GELİYOR:  Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Üç Aylara ne kadar kaldığına dair arayışlarını sürdüren Müslümanlar için 2019 mübarek Üç Aylar başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı.

Buna göre ilk olarak Recep Ayı, 8 Mart 2019 tarihinde başlarken, 5 Nisan 2019 tarihinde sona erecek. Ardından Şaban Ayı ise 6 Nisan 2019 tarihinde başlarken, 5 Mayıs 2019 tarihinde bitecek. Son olarak on bir ayın sultanı Ramazan Ayı da, 6 Mayıs 2019 tarihinde başlarken, 4 Haziran 2019 tarihinde de nihayete erecek. 

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ: Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

ÜÇ AYLARI ORUÇLU MU KARŞILAMAK GEREKİR Mİ:  Üç ayların faziletleri nedir oruçlu mu karşılamak gerekir: Regaip Kandili belirttiğimiz gibi üç ayların aynı zamanda başlangıç müjdecisidir. Peki üç ayların önemi nedir hangi ibadetleri yapmak gerekir, üç ayları oruçla mı karşılamak gerekir? Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu üç ayların faziletlerini yazdı.

İşte üç ayların faziletleri ve ibadetleri;

Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

Recep ayında tutulacak oruçlar : İbn Abbas; Efendimizin bu ayda çok oruç tuttuğunu ifade ediyor. Hatta orucu hiç bırakmayacak zannederdik der. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak zannederdik. (Müslim) Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle haber verirdi:
"Allah'ım Recep, Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır.' (Ahmed, Müsned) Bu gece (Regaip gecesinin gündüzü) oruç tutana birçok sevap haberi verilmiştir.

Üç ayları karşılama orucu nasıl ne zaman tutulmalı : Perşembe ve cumayı beraber tutmak uygun olur. Sadece bir gün oruç tutma imkânımız varsa, sadece perşembeyi tutabiliriz. İmam Kurtubi'ye göre gece önce, gündüz sonra gelir. Bu durumda alışkanlık haline getirilmedikçe cuma günü de Kandil için oruç tutulabilir. Hz. Nuh'un Recep ayında gemiye bindiği ve bu günü oruçla geçirdiği rivayetleri vardır.

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