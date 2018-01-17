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FETÖ'nün askeri ayağında itirafçı furyası

FETÖ'nün askeri ayağında itirafçı furyası

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, son 3 ayda, aralarında Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler’in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın’ın da bulunduğu Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinden 72 subay ve astsubay itirafçı oldu. Bu kişilerin itirafları sonucu çok sayıda mahrem imam gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2018 18:53 - Güncelleme: 17-01-2018 00:46

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı olanların serbest bırakılmasıyla birlikte son 3 ayda 72 asker itirafçı oldu.

Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Burak Akın’ın itiraflarından sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 11’i subay, 6’sı sivil imam olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan sivil imamlardan birinin, GATA’daki subaylardan sorumlu olduğu tespit edilen İngilizce öğretmeni Metin Bozkurt olduğu belirtildi.

DENİZ KUVVETLERİNDEN DE 3 ASTSUBAY TESLİM OLDU

Sabah saatlerinde Deniz Kuvvetlerinde görevli 3 astsubayın daha FETÖ ile bağlantılı olduklarının söyleyerek teslim oldukları belirtildi. Emniyette işlemleri süren 3 askerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri ve itirafçı oldukları söylendi.

FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Burak Akın için inceleme başlatıldı

İtirafçı yüzbaşı Burak Akın'dan sonra 4 subay daha teslim oldu

 

FETÖ emniyet amiri itiraf etti! ABD'deki evine gittimde...FETÖ emniyet amiri itiraf etti! ABD'deki evine gittimde...FETÖ emniyet amiri itiraf etti! ABD'deki evine gittimde...FETÖ emniyet amiri itiraf etti! ABD'deki evine gittimde...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 16 Ocak 2018 23:22 Perinçek’in Aydınlıgi’40-50 yıllık FETÖ’ye karşı mücadele döneminde saptadığı isimler var. Komutanlarımız (partileri kastediyor) hem Amerika ile ilişkiler bağlamında hem de FETÖ bağlamında isimleri saptadılar. Kitaplarında da bunları yazdılar. Listeler de ortaya çıktı. Ama bugünkü 30 bin kişilik temizlik, bu listelerin çok çok ötesinde bir temizlik.”

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