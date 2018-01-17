FETÖ'nün askeri ayağında itirafçı furyası

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı olanların serbest bırakılmasıyla birlikte son 3 ayda 72 asker itirafçı oldu.
Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Burak Akın’ın itiraflarından sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 11’i subay, 6’sı sivil imam olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan sivil imamlardan birinin, GATA’daki subaylardan sorumlu olduğu tespit edilen İngilizce öğretmeni Metin Bozkurt olduğu belirtildi.
DENİZ KUVVETLERİNDEN DE 3 ASTSUBAY TESLİM OLDU
Sabah saatlerinde Deniz Kuvvetlerinde görevli 3 astsubayın daha FETÖ ile bağlantılı olduklarının söyleyerek teslim oldukları belirtildi. Emniyette işlemleri süren 3 askerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri ve itirafçı oldukları söylendi.
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