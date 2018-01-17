FETÖ'nün askeri ayağında itirafçı furyası

Misafir 16 Ocak 2018 23:22 Perinçek’in Aydınlıgi’40-50 yıllık FETÖ’ye karşı mücadele döneminde saptadığı isimler var. Komutanlarımız (partileri kastediyor) hem Amerika ile ilişkiler bağlamında hem de FETÖ bağlamında isimleri saptadılar. Kitaplarında da bunları yazdılar. Listeler de ortaya çıktı. Ama bugünkü 30 bin kişilik temizlik, bu listelerin çok çok ötesinde bir temizlik.”