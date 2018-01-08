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2.Elizabeth'in eşi Edinburg prensi Philip kimdir yaşına bakın

2.Elizabeth'in eşi Edinburg prensi Philip kimdir yaşına bakın

Edinburg prensi olan ve 2. Elizabeth'in eşi olan Philip Mountbatten gündeme oturdu. Her sene ölecek ünlüler için tahmin yapan Deadlist 2018 yılı içinde bir liste yayınlandı. O listenin içinde 1921 doğumlu olan Edinburg prensi Philip de var. Peki kimdir bu Philip 2.Elizabeth ile ilgili ne itirafında bulundu?

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 10:40 - Güncelleme: 08-01-2018 10:40

İNGİLTERE'de en uzun süre tahta kalan 2.Elizabeth'in magazin dünyasından uzak yaşayan Edinburg prensi Philip Mountbatten gündeme oturdu. Ölüm listesinde yer alan Philip hayatına gelin yakından bakalım.

20 Kasım 1947'de üçüncü dereceden kuzeni olan Yunanlı Prens Philip ile evlendi. İlk çocukları Charles 1948'de dünyaya geldi. 1950'de ise kızı Anne doğdu. Elizabeth ve Philip çocuklarıyla Londra'da Clarence House'da yaşıyordu. 

EN GENÇ TEĞMENLERİNDEN BİRİSİ OLDU O doğduğu dönemde Yunan ve Danimarka kraliyet aileleri devlet otoritesindeydi. Ancak Yunanistan da ihtilal sonrası daha küçük iken ailesi ile birlikte Yunanistan'dan sürüldü. İskoçya ve Almanya okullarında Alman Yahudi eğitimciler tarafından yürütülen bir eğitim gördü. 18 yaşındayken İngiltere'nin Kraliyet Donanmasına katıldı. Philip, II. Dünya Savaşında iki karşı tarafta olan ailelerden olmasına karşın bu yılllar sırasında görev yaparak, iki Alman kardeşin hukuk mücadelesi ile karşı tarafında savaştı. 16 Temmuz 1942 tarihinde teğmenliğe yükseldi. Aynı yılın ekim ayında, 21 yaşındayken Kraliyet Donanmasının en genç teğmenlerinden birisi olarak, HMS Wallace gemisinde teğmen oldu. Sicilya işgali sırasında, Temmuz 1943'te, HMS Wallace gemisinin ikinci komutanı olarak bir gece bombardıman saldırısında gemisini kurtardı. 1944 yılında, 27. Destroyer Flotilla İngiliz Pasifik filosu ile hizmet yapan ve yeni destroyer olan HMS Whelp gemisine geçti. Japonların teslim anlaşması imzalandığı zaman Tokyo Körfezi'nde bulundu. Ocak 1946 yılında Philip, whelp gemisi ile Birleşik Krallık'a döndü ve HMS Kraliyet Arthur, Corsham, Wiltshire Astsubay Okulu'nda okutman olarak çalıştı.

KRALİÇE 13 YAŞINDA AŞIK OLDU!

Eşi Prens Philip (Edinburgh Dükü) ile ilk ilgilenişi 13 yaşındadır. 1946 yılında Philip Uzakdoğu’dan dönüşünde, gramofonda Philip’e duyuracak biçimde “People Will Say We’re In Love” (Herkes, birbirimize aşık olduğumuzu söyleyecek) şarkısını defalarca çaldığı söylenir. Bu şarkıyı dinleyen Philip’in ertesi yıl Britanya vatandaşlığına geçmiş ve “Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg” olan soyadını Mountbatten olarak değiştirmiştir.  Eşi ile ayrı yatak odalarında uyurlar ve yorgan yerine pike kullanırlar. Fransa’da özel bir partide Philip’in bir dostuna “eşimle ilk yıllarımda Elizabeth’in seks isteği hayli kabarıktı” dediği aktarılır.

Kraliçe Elizabeth kimdir eşi Philip'in seks itirafı olay oldu

 

 


 

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