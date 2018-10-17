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2B arazilerinde 748 bin hak sahibi tapusuna kavuştu

2B arazilerinde 748 bin hak sahibi tapusuna kavuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ekim 2018 itibarıyla 531 bin taşınmaz 748 bin hak sahibine satılmış ve bu vatandaşlarımız tapularına kavuşmuştur. Satışların toplam değeri yaklaşık 11 milyar lirayı bulurken, bu bedelin 7,8 milyar lirası tahsil edilmiş, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmektedir." dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 11:14 - Güncelleme: 17-10-2018 11:14

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  kamuoyunda "2B yasası" olarak bilinen, devletle vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturmak ve hak sahiplerinin uzun yıllardır kullanıcısı oldukları taşınmazlarda malik olmalarını sağlamak amacıyla  6292 sayılı "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun"un çıkarıldığını hatırlattı.

Kanun kapsamında taşınmazların durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Kurum, "Ekim 2018 itibarıyla 531 bin taşınmaz 748 bin hak sahibine satılmış ve bu vatandaşlarımız tapularına kavuşmuştur. Satışların toplam değeri yaklaşık 11 milyar lirayı bulurken, bu bedelin 7,8 milyar lirası tahsil edilmiş, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmektedir." diye konuştu. 

Başvurular için son gün 30 Kasım
Kurum, söz konusu kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesi için yapılan son yasal düzenlemeyle 2B alanlarında bulunan taşınmazların satışında, "süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler" için 6 ay ek başvuru ve ödeme süresi verildiğini belirtti. Kurum, "Ek başvuru ve ödeme süresi 30 Kasım'da sona erecek bu son düzenlemeden, süresi içinde başvurmayan 63 bin kişi, bedeli süresi içinde ödemeyen 53 bin kişi, ikiden fazla taksitini vadesinde ödemeyen 12 bin kişi olmak üzere, 128 bin vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı. 

Daha fazla vatandaşın mülkiyet sorununun çözüme kavuşturulmasını amaçlayan bu yasal düzenlemeye ilişkin hak sahibi vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını anlatan Kurum, ödeme sürelerini kaçıran 65 bin hak sahibine SMS, afiş, telefon, mahalli toplantı ve tebligat yöntemleriyle bilgilendirmede bulunulduğunu söyledi. 

Kurum, süresi içinde işlem yaptırmayan hak sahiplerinin başvuruda bulunmalarına ilişkin bilgilendirme çalışmalarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Milli Emlak Birimlerince muhtarlıklarla yapılan toplantılar aracılığıyla hızla devam ettiğini vurgulayan Kurum, "Vatandaşlarımızın bu düzenlemeden yararlanabilmeleri için son başvuru süresi olan 30 Kasım 2018 tarihinden önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Milli Emlak Birimlerine gelerek başvurularını ve ödemelerini yapmaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu. 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Yürük Efe 17 Ekim 2018 11:39 2B alanındaki konutlara hak tanındı da bahçelere de bir şeyler yapılsaydı diye düşünüyorum.

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