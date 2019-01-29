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29 Ocak Milli Piyango sıralı tam listesi MPİ bilet sorgulama ekranı

29 Ocak Milli Piyango sıralı tam listesi MPİ bilet sorgulama ekranı

29 Ocak 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce kişi Milli Piyango bileti alarak şansını denemek istedi. En son çekilişte 4000000 TL büyük ikramiye 4 ile isabet etmişti. İşte 29 Ocak Mili Piyango sonuçları

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 18:37 - Güncelleme: 29-01-2019 18:37

29 Ocak 2019 çekiliş sonuçları sorgulama amorti kazanan numarala MPİ sıralı tam liste haberimizde. Nefesleri kesen bir çekiliş daha bizleri bekliyor. Milli Piyango İdaresi 2019 yılbaşı özel çekilişi sonrasında ilk çekilişini gerçekleştirecek. 29 Ocak 2019 tarihli yeni yılın ilk çekilişinde büyük ikramiye 4 milyon TL olacak. 

29 OCAK MİLLİ PİYONGO SONUÇLARI

29 Ocak 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları bu akşam açıklanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN 

19 OCAK 2019 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANTALYA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ, KKTC-MERKEZ

4000000 TL ikramiye kazanan numaralar
431211

Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar
0 7
 

Milli Piyango sonuçları 9 Ocak 2019 tarihli çekiliş sonrasında talihli adaylarına duyurulacak. 4 milyon TL’lik büyük ikramiyenin verileceği çekilişte şans oyunu meraklıları çeyrek bilete 10, yarım bilete 20 ve tam bilete 40 TL ödeme yapacak. İşte çekilişle ilgili bilinmesi gerekenler ve sonuç sorgulama yapmak isteyenler için detaylar…

TV DEN ÇEKİLİŞ İZLENEBİLCEK Mİ?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan değişiklikle birlikte MPİ çekilişleri TRT’den alınmış ve Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanmaya başlamıştı. Bu yıl da çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler kurumun internet adresi olan “mpi.gov.tr” üzerinde bulunan ilgili linke tıklayarak çekilişleri izleyebilecek.

Çekiliş başladığında aktif hale getirilecek olan link çekilişin sona ermesinin ardından yine eski haline dönecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango çekilişin bitmesinin ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr'den resmi sonuçlar yayınlanmaktadır. Kazanan numaralarla birlikte aynı zamanda çekilişin resmi kayıt videosu da vatandaşlarla paylaşılmaktadır.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
Kağıdın dokusunda, yuvarlak içerisinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve yalnızca mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen uzunluğu en az 3 milimetre olan parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor. Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde yer alan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDE VE NASIL BASILIYOR?
Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.
Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9-19-29'unda gerçekleştirilen çekilişin 2019 yılındaki ilk hafta organizasyonu çarşamba akşamı gerçekleştirilecek. 

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