29 Nisan 2018 reyting sonuçları bomba Survivor mı Savaşçı mı

29 Nisan 2018 Pazar günü reyting sonuçları ne oldu? 29 Nisan 2018 Pazar günü reytinglerinde kim galip geldi? Survivor'da Elif Nagihan kavgası geceye damga vurdu. Show Tv Tehlikeli Karım'a veda etti. İşte 29 Nisan 2018 Pazar günü reyting sonuçları.

29 Nisan 2018 reyting sonuçları bomba Survivor mı Savaşçı mı

TV 8'de yayınlanan Survivor'da dün akşam adeta kıyametler koptu. Nagihan ile Elif'in kavgası izleyiciyi şoke etti. Show TV ekranlarında ise Tehlikeli Karım dizisi final yaptı. Kanal D ekranlarında son çırpınışlarını yapan Çocuklar Duymasın, Fox TV ekranlarında zirvenin en büyük adayların Savaşçı, ATV'de Cennetin Gözyaşları ve TRT 1 ekranlarındaki Aslan Ailem, pazar akşamlarının diğer yapımları. Peki tüm karmaşada 29 Nisan 2018 Pazar akşamı reytinglerinde neler oldu? 29 Nisan 2018 Pazar akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 29 Nisan 2018 Pazar reyting sonuçları...

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29 Nisan 2018 reyting sonuçları bomba Survivor mı Savaşçı mı

Gecenin galibi Totali Ab ve ABC'nin zirvesinde fire vermeden lider olan Survivor. Ünlüler takımının dokunulmazlık oyununu kaybettiği akşamda Total, AB ve ABC'de zirveyi görerek pazar akşamını lider olarak kapattı. Peki Listenin geri kalanında durum ne? Beraber bakalım!

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29 Nisan 2018 reyting sonuçları bomba Survivor mı Savaşçı mı

29 Nisan Pazar günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 20.2 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirveyi kaptı. İkinci sırada 15.99 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı yer alırken, üçüncü sırada ise 9.53 share ile Kanal D'de ekrana gelen Çocuklar Duymasın yer aldı.

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29 Nisan 2018 reyting sonuçları bomba Survivor mı Savaşçı mı

AB grubunda da 22.22 share ile Survivor zirvede yer aldı. İkinci sırada 15.94 share ile Star TV'de ekrana gelen Jet Sosyete yer alırken, üçüncü sırada ise 11.63 share ile Savaşçı yer aldı. Survivor 20.2 share ile ABC grubunda da zirvede yer alırken, Savaşçı ikinci sırada, Jet Sosyete ise üçüncü sırada yer aldı.

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