29 Nisan 2018 reyting sonuçları bomba Survivor mı Savaşçı mı

TV 8'de yayınlanan Survivor'da dün akşam adeta kıyametler koptu. Nagihan ile Elif'in kavgası izleyiciyi şoke etti. Show TV ekranlarında ise Tehlikeli Karım dizisi final yaptı. Kanal D ekranlarında son çırpınışlarını yapan Çocuklar Duymasın, Fox TV ekranlarında zirvenin en büyük adayların Savaşçı, ATV'de Cennetin Gözyaşları ve TRT 1 ekranlarındaki Aslan Ailem, pazar akşamlarının diğer yapımları. Peki tüm karmaşada 29 Nisan 2018 Pazar akşamı reytinglerinde neler oldu? 29 Nisan 2018 Pazar akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 29 Nisan 2018 Pazar reyting sonuçları...