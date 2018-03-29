29 Mart'ta havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den 11 ile uyarı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşecek.

29 Mart'ta havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den 11 ile uyarı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşecek. Yağışlar ve Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması sonucu Tunca ve Meriç nehirleri taştı, tarihi köprüler yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

117
29 Mart'ta havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den 11 ile uyarı

Meteoroloji'nin verdiği bilgiye göre Marmara'nın batısı dışında her yerde yağış var. Yağışların Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın kuzey, iç ve doğu ilçeleri, Adana ve Mersin’in kuzey kesimleri ile Niğde ve Kayseri’nin güney ilçelerinde (Ulukışla, Çamardı, Yahyalı, Tomarza, Develi) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

217
29 Mart'ta havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den 11 ile uyarı

Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı olacak. Bu gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşeceği tahmin ediliyor.

317
29 Mart'ta havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den 11 ile uyarı

Rüzgâr ise Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esecek.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro