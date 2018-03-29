29 Mart'ta havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den 11 ile uyarı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşecek. Yağışlar ve Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması sonucu Tunca ve Meriç nehirleri taştı, tarihi köprüler yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Twitter

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Meteoroloji'nin verdiği bilgiye göre Marmara'nın batısı dışında her yerde yağış var. Yağışların Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın kuzey, iç ve doğu ilçeleri, Adana ve Mersin’in kuzey kesimleri ile Niğde ve Kayseri’nin güney ilçelerinde (Ulukışla, Çamardı, Yahyalı, Tomarza, Develi) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.



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Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı olacak. Bu gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşeceği tahmin ediliyor. Twitter

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